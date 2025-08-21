"Als we iets willen betekenen": Toon Janssen spreekt klare taal over volgende tegenstander van Lokeren

KSC Lokeren staat na twee speeldagen in de Challenger Pro League nog steeds met lege handen. Middenvelder Toon Janssen blikt vooruit op de wedstrijd tegen RFC Luik en benoemt de werkpunten die aangepakt moeten worden.

Na een teleurstellende competitiestart met nul op zes, luidt Toon Janssen de alarmbel. De middenvelder van KSC Lokeren wijst op drie fundamentele tekortkomingen binnen het team. “We slikken te veel goals,” stelt hij resoluut. “Dat is onze grootste werkpunt richting de komende duels. Collectief verdedigen we te zwak.”

Duidelijke filosofie

Volgens Janssen ligt de oorzaak niet bij de tactiek, maar bij individuele fouten en een gebrek aan maturiteit in de defensie. “Onze coach hanteert een duidelijke filosofie. In balverlies kent iedereen zijn taak. Alleen werden die tegen RWDM niet of onvoldoende uitgevoerd. Vijf of zes jongens waren veel te laks. Je moet je leven willen geven om de nul te houden. Daar begint het bij.”

Ook offensief laat Lokeren steken vallen. De efficiëntie en het rendement blijven ondermaats. “We creëren kansen, maar benutten ze onvoldoende,” aldus Janssen. “Sommigen missen die laatste vijf procent, de absolute focus.”

De afwezigheid van een echte afwerker is voelbaar, zeker na het vertrek van enkele sterkhouders deze zomer. “We missen een pure assistgever én iemand die écht het doel weet staan. Een goalgetter.”

Winnen van RFC Luik

Daarnaast wijst Janssen op foute keuzes in de laatste fase van de aanval. De beslissende pass of voorzet komt te vaak niet aan. “Het is een dunne lijn tussen creativiteit en chaos,” zegt hij. “Maar we werken hard aan onze looplijnen en automatismen. Iedereen weet welke zones de coach bezet wil zien.”

De wedstrijd tegen RFC Luik wordt een belangrijke graadmeter. Janssen benadrukt het belang van resultaat. “Als we in de topzes willen geraken, moet er kwaliteit bij komen,” klinkt het scherp. En hij sluit af met een duidelijke boodschap: “Winnen van Luik is een must. Als je iets wil betekenen dit seizoen, moet je tegen ploegen van dat niveau drie punten pakken.”