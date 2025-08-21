Besnik Hasi vertelt wat de sleutel tot succes is voor Anderlecht

Besnik Hasi vertelt wat de sleutel tot succes is voor Anderlecht
RSC Anderlecht ontvangt vanavond het Griekse AEK Athene in het Lotto Park voor een cruciaal duel in de voorrondes van de Conference League. Coach Besnik Hasi licht toe waar volgens hem de sleutel tot succes ligt.

De recente 0-2-overwinning tegen Dender leverde niet alleen drie punten op, maar ook een belangrijke mentale opsteker voor de verdediging van paarswit.

Geen twijfel

“Maar ik heb nooit aan hen getwijfeld,” stelt Hasi bij Het Laatste Nieuws over Kana en Hey. “We spelen hoog en dan kom je als verdediger automatisch in grote ruimtes. Dat is lastig, zeker tegen snelle jongens.”

Volgens Hasi ligt de oplossing niet enkel bij de defensie, maar bij het hele team. “Dat moeten wij als ploeg opvangen door sterker te zijn in de counterpress. Anders komt het hart van de defensie meer onder druk te staan.”

Balrecuperaties

De coach verwijst naar het duel tegen Dender, waarin Anderlecht veertien keer de bal recupereerde door snel druk te zetten. “Daardoor kwam onze defensie weinig in de problemen. Ook tegen AEK zal daar onze sleutel tot succes liggen.”

De wedstrijd tegen AEK Athene wordt beschouwd als een stevige graadmeter voor het huidige project onder Hasi. Na de uitschakeling in de Europa League is het voor Anderlecht én Hasi echt van moeten.

Volg Anderlecht - AEK Athene live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.

