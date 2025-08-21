OFFICIEEL: Dender ziet aanvoerder vertrekken naar MLS

Eersteklasser Dender zag eerder deze week aanvaller Aurélien Scheidler vertrekken naar Charleroi. De spits is niet de enige speler die Dender verlaat, want ook aanvoerder Joedrick Pupe kiest voor een nieuw avontuur.

Het begin van het seizoen is vooralsnog moeizaam verlopen voor Dender. Ze wonnen niet in hun eerste vier wedstrijden en staan op de voorlaatste plaats in het klassement met amper twee punten.

Daarbovenop kwam dan nog het vertrek van spits Aurélien Scheidler. Hij koos voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière bij Charleroi. En ook aanvoerder Joedrick Pupe trekt de deur van Dender achter zich dicht.



Pupe kiest voor MLS

Pupe gaat namelijk in de MLS voetballen. De centrale verdediger heeft een contract getekend bij het Canadese Vancouver Whitecaps, de club waar ook Bayern München-legende Thomas Müller eerder deze zomer tekende.

Dender heeft het nieuws ondertussen bekendgemaakt via de clubkanalen. Pupe speelde twee seizoenen voor Dender nadat hij in 2023 de overstap maakte van Lierse Kempenzonen. Hij realiseerde mee de promotie naar de Jupiler Pro League en was ook vorig seizoen een vaste waarde.

Na twee zeer productieve jaren kiest de 28-jarige Bruggeling nu voor een lucratief avontuur in de Amerikaanse competitie. Dender ziet een tweede steunpilaar vertrekken in evenveel dagen en zal op zoek moeten naar een vervanger.