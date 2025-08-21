'Verrassende exit: Vincent Janssen in beeld voor heel mooie transfer'

De Nederlandse spits Vincent Janssen wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar PSV Eindhoven. De club uit de Eredivisie zou hem willen aantrekken als versterking in de aanvalslinie.

PSV Eindhoven is actief op zoek naar een nieuwe centrumspits na het vertrek van Luuk de Jong en de blessure van Alassane Pléa. In dat kader is Vincent Janssen, momenteel actief bij Royal Antwerp FC, in beeld gekomen als potentiële aanwinst.

Dat schrijft Transferfeed op zijn website. Het nieuws zou de wereld ingestuurd zijn door het Nederlandse Omroep Brabant. Janssen, 31 jaar oud, heeft nog een jaar contract bij Antwerp, waar hij sinds 2022 speelt.

The Great Old zou openstaan voor een vertrek van de aanvaller, mede vanwege zijn relatief hoge salaris. Ook de speler zelf zou een overstap zien zitten, al voelt hij zich perfect gelukkig in ons land.

PSV onderzoekt transferoptie Vincent Janssen

Opmerkelijk is dat Antwerp Janssen recentelijk heeft benoemd tot aanvoerder, wat wijst op vertrouwen in zijn leiderschap en sportieve waarde. Toch lijkt de club bereid hem te laten gaan, mits de voorwaarden gunstig zijn.

Naast PSV zou ook RSC Anderlecht interesse hebben getoond in de spits. Janssen, met een geschatte marktwaarde van 7 miljoen euro volgens Transfermarkt, heeft ruime internationale ervaring en zou met zijn profiel goed passen in het systeem van de Nederlandse club.