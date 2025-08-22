Het ziet er niet goed uit: DAZN en telecombedrijven lijken niet meer te geloven

Het ziet er niet goed uit: DAZN en telecombedrijven lijken niet meer te geloven

Belgische fans kunnen de Jupiler Pro League nog steeds alleen via DAZN volgen. Een akkoord met de telecomoperatoren lijkt steeds onwaarschijnlijker, tot frustratie van alle betrokken partijen.

De DAZN-app is nog steeds de enige plaats waar Belgische supporters de Jupiler Pro League kunnen zien. Leuk vinden de meesten dat niet.

Er is nog steeds geen akkoord met de telecomoperatoren, en het ziet er ook niet zo goed uit.  De Tijd schrijft dat binnenskamers een deal zelfs steeds onwaarschijnlijker genoemd wordt.

Er werden nieuwe onderhandelingen opgestart, maar er werd sinds vorige week geen vooruitgang geboekt. De telco's vinden het te duur. De Tijd weet meer en laat verstaan dat de kabelbedrijven bij dit voorstel verlies zouden leiden.

"Opvallend en vrij nieuw is het stijgende pessimisme bij alle betrokken partijen. Het venster sluit waardoor een deal steeds onwaarschijnlijker wordt, is te horen. Daar zijn een aantal redenen voor: vrijwel alle voetbalcompetities zijn intussen gestart en fans moeten daarom weten waar ze aan toe zijn. Minstens even belangrijk: zowel de telecombedrijven als DAZN maken hun rekening op basis van hun in- en uitgaande abonnees."

De telco's willen minder betalen, maar... "DAZN lijkt niet langer te geloven dat er wel nog marge is." En dat is voor alle partijen slecht. Telenet, Proximus, TV Vlaanderen,... Allemaal verliezen ze abo's. Dat terwijl DAZN zonder akkoord ook geen deel van zijn investering kan terugverdienen.

