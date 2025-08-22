Voorzitter van Lille spreekt klare woorden over vertrek van Thomas Meunier

Voorzitter van Lille spreekt klare woorden over vertrek van Thomas Meunier
Foto: © photonews
Thomas Meunier blijft waarschijnlijk bij Lille, ondanks eerdere geruchten over een vertrek. De Belgische international werd de afgelopen weken in verband gebracht met een mogelijke transfer, maar volgens voorzitter Olivier Létang zal hij gewoon blijven.

Meunier had bij Lille al een stevige reputatie opgebouwd en wordt gezien als een belangrijke speler in het team. Zijn aanwezigheid biedt stabiliteit op de rechterflank van de verdediging.

De voorzitter benadrukte dat er geen lopende onderhandelingen zijn die tot een vertrek zouden kunnen leiden. "Ik denk dat hij bij ons blijft en daar ben ik zeer tevreden mee", zei Létang.

Nog twee transfers

“Het doel is om onze spelers te behouden. We willen een competitief team. We weten dat we nog twee posities moeten invullen, en er zijn gesprekken gaande. We willen echt het profiel van de spelers kiezen. We zijn heel zorgvuldig met het profiel dat we willen”, aldus Létang.

Meunier zelf trainde recent volop mee met de groep en lijkt zich volledig te focussen op zijn rol bij Lille. Een transfer lijkt voorlopig van de baan, al sluit het altijd niet uit dat er op het laatste moment iets kan veranderen.

Voorlopig kunnen de supporters van Lille rekenen op de ervaren Belg als vaste waarde in de verdediging. Zijn aanwezigheid kan cruciaal zijn voor de ambities van de club dit seizoen, zowel nationaal als in Europese wedstrijden.

Lille OSC
Thomas Meunier

