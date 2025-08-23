Beveren moet tot het gaatje, maar zet wel druk op Kortrijk en de rest

Beveren is goed aan het seizoen begonnen in de Challenger Pro League. Ook op bezoek bij RWDM Brussels werd gewonnen, goed voor een 9 op 9 voor de Waaslanders. Toch wel knap te noemen.

RWDM greep vorig seizoen maar net naast rechtstreekse promotie naar de Jupiler Pro League, en dus was het zaak om dit seizoen toch wel weer die ambitie te laten zien.

RWDM lijdt eerste nederlaag van seizoen

Onder leiding van sterke man John Textor is het altijd wel spannend wat er in de zomer allemaal zou gebeuren en dat was met een paar naamsveranderingen dit seizoen niet anders.

Op het veld begon RWDM met een mooie 4 op 6 aan zijn seizoen. En dus was de vraag wat ze zouden kunnen tegen topploeg Beveren in de topper van de dag in de CPL.

Beveren (even) alleen leider in Challenger Pro League

De Waaslanders waren aan het seizoen begonnen met het maximum van de punten en wilden op dat elan doorgaan in de derde wedstrijd van de jaargang. Dat zou uiteindelijk ook lukken, al moesten ze wel tot het gaatje gaan in Molenbeek.

Mertens maakte er tien minuten voor tijd 0-1 van, even later kon Godeau de wedstrijd snel monddood maken. Beveren is zo voor eventjes alleen leider, al kan ook KV Kortrijk nog zijn maximum behouden.