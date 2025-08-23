Bij Genk zien ze het belang van Europa League voor hun eigen jeugd: "Kan hen triggeren"

KRC Genk zette donderdagavond een sterke prestatie neer in de voorrondes van de Europa League tegen Lech Poznan. De ruime overwinning geeft de club volgens voorzitter Peter Croonen extra ademruimte, zowel sportief als financieel.

“Ook op financieel vlak. Ons budget steunt op drie grote pijlers. Naast inkomsten uit transfers en de commerciële exploitatie van de club (inclusief de Belgische mediarechten) wordt het gewicht van de Europese inkomsten steeds groter”, legde Croonen uit in HBvL.

Volgens de voorzitter is het belangrijk voor de club om zich te kwalificeren voor de Europa League. “Daarom is de kwalificatie voor de Europa League voor ons zo belangrijk. Ook al omdat het onze toptalenten kan triggeren”, zei hij.

Eigen jeugd tonen

Bij de match tegen Lech Poznan maakten vijf spelers hun Europees debuut: Smets, Steuckers, Karetsas, Adedeji-Sternberg en Bangoura. “Zij beseffen allemaal dat via onze A-kern een eerste grote stap kunnen zetten in hun carrière”, benadrukte Croonen.

Het succes op het Europese toneel is volgens hem niet enkel belangrijk voor de spelersontwikkeling. “Het maakt dat scoren in Europa cruciaal is voor onze club. Wij willen onze coëfficiënt weer opkrikken, hopelijk lukt dat via deelname aan de Europa League.”

Voor KRC Genk biedt de overwinning dus zowel sportieve als financiële voordelen, en versterkt het de positie van de club op het internationale toneel.