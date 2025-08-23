Boskamp komt met lovende woorden voor Hasi maar sakkert verschrikkelijk over één ding

Johan Boskamp heeft zich positief uitgesproken over de recente Europese wedstrijd van Anderlecht. Hoewel hij lovend is over de aanpak van Hasi, uit hij stevige kritiek op de manier waarop de wedstrijd werd uitgezonden.

Boskamp benadrukt dat Hasi zijn ploeg goed heeft voorbereid en strategisch sterk heeft gepositioneerd. “Vooraf riep Besnik AEK uit tot favoriet, maar na de wedstrijd gaf hij zijn ploeg meer dan vijftig procent kans op de kwalificatie,” aldus Boskamp in Het Belang van Limburg.

Stunt

Hasi kreeg veel kritiek omdat hij vooraf zei dat winnen tegen AEK Athene een stunt zou zijn. Daar kwam hij achteraf op terug. Boskamp waardeert het dat Hasi zo open reageerde. “Wel mooi dat hij het dan ook uitspreekt. Zo hoort het.”



De wedstrijd zelf kon Boskamp niet live volgen, maar op basis van verslagen concludeert hij dat het team goed presteerde, ondanks het uitblijven van een beslissende overwinning. “Wat ik lees is dat ze wel goed gespeeld hebben, maar dat het niet hebben afgemaakt,” zegt hij.

Apps om match te volgen

Dat maakt de return in Athene des te belangrijker. Boskamp uit stevige kritiek op de beperkte beschikbaarheid van de wedstrijdbeelden. “Omdat het weer eens niet werd uitgezonden, behalve op die klote apps,” stelt hij scherp. Hij betreurt dat fans en analisten geen toegang hadden tot reguliere uitzendingen en noemt dit een gemiste kans voor de sportbeleving.

De frustratie is niet nieuw. Boskamp wijst erop dat dergelijke beperkingen de betrokkenheid van supporters ondermijnen. “Dat ze dus maar snel opflikkeren met hun apps,” klinkt het onverbloemd als besluit.