Daniel Van Buyten doet boekje open over gang van zaken bij Standard: "Of Wilmots me wil?"

Voormalig sportdirecteur Daniel Van Buyten heeft zich uitgesproken over zijn ervaringen bij Standard. In een interview met La Dernière Heure geeft hij een kritische terugblik op zijn rol en de interne dynamiek binnen de club.

Van Buyten trad destijds aan met een duidelijke visie: Standard opnieuw naar de top brengen. “Ik had gezegd dat we binnen twee jaar een titel zouden winnen. We wonnen de beker, terwijl er tien jaar lang geen trofee was geweest,” verklaart hij.

Zijn ambitie reikten echter veel verder, maar zover kwam het niet. “Binnen vijf jaar zouden we kampioen zijn en elk jaar meedoen voor de titel. Dat was mijn doel. Ik ben niet bang om te zeggen dat we dat zouden hebben gehaald.”

Ambitieus project

Volgens Van Buyten was hij aanvankelijk de sportieve eindverantwoordelijke, maar pakten ze dat al snel van hem af. Hij hekelt beslissingen die indruisten tegen de clubfilosofie: “Als je een speler haalt die niet past bij de visie en veel geld kost, en daarmee de kansen van een jong talent blokkeert…”

Marc Wilmots kan volgens hem precies in hetzelfde straatje terechtkomen, ook al draait het nu heel goed op Sclessin. “We zullen zien of hij alleen zal beslissen of dat men hem dingen zal opleggen. Als dat gebeurt, zou hij kunnen vertrekken.”

Nieuw avontuur

Of Wilmots hem weer aan boord wilde halen? “Er waren al gesprekken met Standard vóór hem. Heeft hij me gevraagd om te komen? Nee. Ik ben altijd bereikbaar voor Marc, zoals voor iedereen die ik in mijn carrière ben tegengekomen”, besluit Van Buyten.

