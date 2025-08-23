Geoffry Hairemans vertelt over zijn eerste zware blessure op het slechtst mogelijke moment

Geoffry Hairemans (33) is bezig aan een zware revalidatie na zijn gescheurde kruisband. De blessure kwam er amper vijf minuten na zijn langverwachte comeback bij Antwerp, in een oefenmatch tegen Willem II.

“Ik voelde twee à drie enorme krakken”, vertelt hij over het moment waarop zijn knie het begaf in HLN. Wat een feestelijke avond moest worden op de Bosuil, draaide uit op een nachtmerrie. Na zes seizoenen bij KV Mechelen keerde de publiekslieveling deze zomer terug naar zijn geliefde Antwerp.

De fans gingen uit hun dak bij zijn invalbeurt, maar het sprookje eindigde abrupt toen Hairemans door brute pech zijn eerste zware blessure opliep. “Toen ik van het veld stapte, stond mijn familie al klaar", zegt hij. “Zij hadden het zelfs nog moeilijker dan ik."



Harde tik

"Ze zijn allemaal Antwerp-supporters en keken enorm uit naar mijn terugkeer.” Ook voor Hairemans zelf was het een mokerslag, al bleef hij aanvankelijk hoopvol. “Ik had geen pijn en dacht dat het misschien meeviel.”

Die hoop werd snel de kop ingedrukt. Een scan in het ziekenhuis bevestigde de zware diagnose en toen zijn knie diezelfde nacht begon op te zwellen, wist hij dat een operatie onvermijdelijk was. “Op dat moment had ik het moeilijk", geeft hij toe. “Ik was zo content om weer op de Bosuil te spelen. Dit was een harde tik.”

Toch toont Hairemans zich strijdvaardig. “Ik heb de knop snel omgedraaid", zegt hij. “Een paar dagen later zat ik al in de gym om zo sterk mogelijk de operatie in te gaan. Dat heeft geloond, mijn herstel loopt vlot.”