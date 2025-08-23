Ivan Leko moet niet weten van betutteling: "Ik kan dat toch niet elke week doen?"

Ivan Leko moet niet weten van betutteling: "Ik kan dat toch niet elke week doen?"
Foto: © photonews

Ivan Leko heeft zich uitgesproken tegen een overmatige individuele begeleiding van spelers. In een interview met Het Laatste Nieuws benadrukt hij het belang van mentale weerbaarheid en professionele afstand binnen zijn coachingstijl.

Leko stelt dat hij bewust kiest voor een directe en resultaatgerichte aanpak. “Het allermoeilijkste voor een coach is een speler in de tribune zetten. Vanuit menselijk oogpunt vind ik dat een drama,” aldus de trainer in Het Laatste Nieuws.

Toch acht hij het noodzakelijk om keuzes te maken die het team ten goede komen, ook als die pijnlijk zijn voor individuele spelers. Op de vraag of hij dan extra gesprekken voert met spelers zoals Gudjohnsen, antwoordt Leko resoluut.

Lees ook... Ivan Leko zegt ongezouten zijn mening aan zijn bestuur: "Als het slecht is, is het slecht"

Geen vaderfiguur

“Voetballers hebben geen extra moeder of vader nodig. Wel een coach die hen en de ploeg beter maakt.” Hij wijst erop dat het niet werkbaar is om wekelijks met meerdere spelers uitgebreide gesprekken te voeren over hun speelminuten.

Volgens Leko is het belangrijk dat spelers leren omgaan met teleurstelling. “Soms moet je als speler de pijn ervaren en afzien om te groeien,” stelt hij. Daarmee onderstreept hij zijn visie dat emotionele confrontatie een onderdeel is van professionele ontwikkeling.

Mentale prikkels als motivatie

De trainer van KAA Gent gelooft dat het ontbreken van constante bevestiging juist stimulerend kan werken. “Je overbodig voelen, terwijl niemand van de staf met je komt praten, dát maakt je sterker,” zegt hij.

Leko wil dat zijn spelers een zekere frustratie voelen, zodat ze gemotiveerd raken om zich te bewijzen. “Ik wil net dat mijn spelers een beetje boos zijn. Zodat het vuur in hen gaat branden”, gaat hij verder

Daarmee verzet hij zich tegen een cultuur waarin coaches voortdurend troost en uitleg bieden. “Het is gemakkelijk om iedereen te laten glimlachen. Hen bloemetjes te geven. Wie vindt dat niet leuk? Maar waar het om draait, is beter worden. De lat hóger leggen.”

Volg Anderlecht - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (24/08).

Ivan Leko zegt ongezouten zijn mening aan zijn bestuur: "Als het slecht is, is het slecht"

10:30
2
📷 'Heibel in Brugge: Club hakt knoop door in dossier Ordonez en dat zint de speler niet'

16:15
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/08: Lammens - Stassin - Vermeeren - Balikwisha - Stroeykens

14:30
Van de nieuwe Tielemans naar... zo snel mogelijk een transfer: Anderlecht-jeugdproduct zit in complexe situatie

08:20
1
Veel fans op open training van Anderlecht, maar enkele grote namen afwezig

12:30
Opvallend: ex-spits Kortrijk, Standard en Anderlecht gaat in vierde klasse voetballen om zijn jeugdploeg te helpen

15:30
KVM laat zich horen over blessure Hairemans en bewogen afscheid Foulon: "In ogen van supporters ben je goed of slecht"

15:15
🎥 En daar is opnieuw een groeibriljant van Club Brugge die indruk maakt met heerlijke goal

15:15
Prychynenko komt met heerlijke quote na match tegen jonkies van Club NXT

15:00
'Stassin verhoogt de druk op huidige werkgever om transfer te forceren'

13:30
'Snel witte rook? Transfer van Senne Lammens gaat volgende fase in'

14:30
1
Messoudi legt uit waarom nieuwe spits Vula van Beerschot nog niet kan spelen

14:00
Mo Messoudi zegt waar het op staat na nieuw puntenverlies voor Beerschot

13:45
2
Anderlecht moet wel, gezien de situatie bij Club Brugge, Genk en Union: "Dat zou pijnlijk zijn"

11:30
1
📷 OFFICIEEL Lokeren haalt Belgische versterking uit Duitsland

13:00
Christian Burgess, de trouwste soldaat: "Er waren aanbiedingen, maar zelfs als ze 100 miljoen zouden geven..."

12:00
3
LIVE: Essevee wil iets meer kunnen met sfeertribune achter zich tegen revelatie STVV

11:00
Opvallende keuze van Thorsten Fink om Karetsas naar de bank te zetten: "Leek alsof hij de wereld kon opvreten"

11:00
1
KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest krijgt de vraag of Antwerp nog wel Play-off 1-materiaal is: dit is zijn antwoord Interview

10:15
Moet Rode Duivel op zoek naar derde transfer in twee jaar? Vragen rond Arthur Vermeeren

10:30
6
De perfectionist in Vincent Kompany slaat terug naar criticasters na 6-0: "Er kunnen nog drie dingen beter"

08:40
Bij Genk zien ze het belang van Europa League voor hun eigen jeugd: "Kan hen triggeren"

09:30
Van Der Elst is duidelijk: op dit waanzinnige plan zitten supporters van Anderlecht en Club Brugge niet te wachten

07:00
18
Situatie lijkt niet meer te veranderen: Belgisch voetbal dit seizoen waarschijnlijk enkel op DAZN-app

07:45
17
Straf! Antwerp lijkt nog stevige transfersom uit de brand te slepen voor Michel-Ange Balikwisha

09:00
4
Geoffry Hairemans vertelt over zijn eerste zware blessure op het slechtst mogelijke moment

08:00
4
Benito Raman, de levensgenieter: "Respect voor mensen die werken voor 2000 euro, maar daarmee zal ik niet rondkomen"

07:34
8
'KRC Genk krijgt goed nieuws over overbodige pion'

06:30
Benito Raman noemt namen en zegt waardoor het voor hem eindigde bij Anderlecht

21:00
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 22/08: Hautekiet - Leunga Leunga - Oumar Konate - Faes - De Sart - Balde - Furo

21:20
Paul Van Himst voelt zich in de steek gelaten door miserie bij DAZN

21:40
24
Sterkhouder KV Mechelen helpt vals transfergerucht de wereld uit: "Het was groot nieuws voor mij" Interview

22:15
2
Supporters van KSC Lokeren schrijven straffe open brief aan bestuur van de club

23:00
4
Antonio Conte reageert voor het eerst op blessure van Romelu Lukaku

22:30
🎥 Wat presteerden Patro Eisden en Beerschot tegen beloftenploegen in Challenger Pro League?

21:56
17
Fred Vanderbiest reageert op de lyrische woorden van KAA Gent-trainer Ivan Leko over hem en KV Mechelen Interview

22/08

