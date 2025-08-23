Ivan Leko spreekt klare taal over Bart Verhaeghe: "Ik vond dat net leuk"

In een recent interview met Het Laatste Nieuws reflecteert Ivan Leko op zijn ervaringen met Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe. De coach spreekt met waardering over diens betrokkenheid en leiderschap.

Ivan Leko, voormalig hoofdtrainer van Club Brugge, noemt Bart Verhaeghe een uitzonderlijke voorzitter. Volgens Leko zijn er heel wat parallellen met Sam Baro.

Voor Ivan Leko is Verhaeghe meer dan een bestuurder. Hij beschouwt de club als zijn levenswerk. “Bart is niet alleen voorzitter. Club Brugge is zijn kind,” aldus Leko in Het Laatste Nieuws. Die persoonlijke betrokkenheid zou volgens hem een cruciale rol spelen in het succes van de club.



Drijvende kracht achter Club Brugge

Leko benadrukt dat Verhaeghe erin slaagt om mensen mee te trekken in zijn visie. “Hij trekt de mensen zodanig mee in zijn verhaal dat 1+1 gelijk is aan 3. Emotie plus het creëren van een identiteit, dat begint hier.”

Die vibe had hij ook bij Sam Baro, toen ze een gesprek hadden om trainer te worden van KAA Gent. “Hij heeft me zijn visie uitgelegd en waarom hij AA Gent heeft gekocht. De voorzitter heeft een sterke band met de club en de stad. Dat heb ik graag.”

Niet in de kleedkamer

Leko wil uiteraard niet dat Baro opduikt in de kleedkamer. “Neen. Net zoals hij de ploeg niet zal opstellen. Dat heeft Bart ook nooit gedaan. Hij maakte er geen circus van met mij”, klinkt het nog.

Hij vertelt wel dat Verhaeghe soms voor of na een match in het bureau van de coaches kwam. In de kleedkamer kwam hij nooit. “Toch nooit bij mij. Bart wou op zulke momenten de emoties voelen. ‘Why not?’ Hij is de eigenaar.”

Leko eindigt met een heel mooi compliment. “Bart Verhaeghe is voor mij het perfecte type van een voorzitter. Net zoals Sam slim genoeg is om zijn plaats te kennen”, besluit hij.