🎥 AC Milan gaat kopje onder tegen promovendus: Alexis Saelemaekers is duidelijk

AC Milan is het Serie A-seizoen begonnen met een nederlaag tegen promovendus Cremonese (1-2). Rode Duivel Alexis Saelemaekers, die de hele wedstrijd speelde, heeft gesproken voor de microfoon van zijn club (Milan TV) na het slechte resultaat van Milan.

Het was natuurlijk niet het begin van het seizoen dat we hadden verwacht van AC Milan. "We hebben hard gewerkt tijdens de week, maar in het voetbal weet je nooit tegen welk soort tegenstander je zult spelen."

"Nu moeten we allemaal samen opstaan, als groep, en ons voorbereiden op de volgende wedstrijd," vervolgt hij. Maar er zal na speeldag één al eens goed in de spiegel worden gekeken.

Alexis Saelemaekers probeert uit te leggen wat er mis ging: "Ik denk dat we kansen hebben gehad, maar we waren niet agressief genoeg voor het doel."

Al gefocust op de volgende wedstrijd?

De volgende wedstrijd van AC Milan zal vrijdag tegen Lecce zijn. De Belgische flankspeler denkt al aan deze volgende afspraak: "We moeten deze wedstrijd vergeten en aan Lecce denken."

De fouten van zijn team zullen grondig geanalyseerd worden. "Ja, natuurlijk. We zullen hierover een video-analyse doen met de coach en dan zullen we allemaal samen weer recht krabbelen."