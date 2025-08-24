🎥 "Stoort mij enorm": Wils prijst Antwerp-supporters, Vanderbiest baalt als een stekker na 2000-voudige waarschuwing

Er waren héél verschillende emoties onder de coaches na Antwerp - KV Mechelen. Fred Vanderbiest kon niet wegsteken dat iets hem enorm stoorde. Stef Wils was tevreden over de mentaliteit van zijn spelers en loofde de Antwerp-fans.

Stef Wils stuurde zijn jongens uiteraard met een plan het veld op, maar dat rendeerde niet meteen. "We konden hen niet dwingen tot het maken van keuzes. Ik vond dat het veld veel te groot was. In de moeilijke eerste 20-25 minuten was het voor ons behelpen", erkende de Antwerp-trainer dat zijn ploeg aanvankelijk onderlag. De uitsluiting van Praet leek het er niet makkelijker op te maken.

"Dan was het zaak om goed de organisatie te behouden en dan weet je altijd dat je nog één of twee kansjes krijgt. In dit geval was het geen kans, maar je weet dat Doumbia een goed schot heeft. Een pluim voor de mentaliteit van de spelers in de tweede helft. Als je ziet hoe de supporters ons steunen in de moeilijke momenten: dat is wat we nodig hebben." Bekijk hieronder de analyse van Wils.



Lees ook... KV Mechelen-trainer Vanderbiest heeft nog een grote droom: "Zoals Francky Dury dat bij Zulte Waregem deed"

Voor KV Mechelen was het op de Bosuil een zure appel om door te bijten. "Zo zie je dat voetbal heel mooi maar ook heel pijnlijk kan zijn", maakt Vanderbiest het meteen duidelijk. "Dat hebben we ervaren. De eerste helft hadden we tot op zekere hoogte onder controle. Door een jeugdzonde kregen we een hoekschop tegen waar we op stonden te slapen in de tweede zone." Hammar liet Somers lopen en die maakte er 1-1 van.

Ondanks de man meer bleef KVM met lege handen achter. "We hadden genoeg kansjes of halve kansjes om de wedstrijd naar ons toe te trekken. Wat mij enorm stoort, is dat ik deze week wel 2000 keer gezegd had om Doumbia niet naar doel te laten schieten. We verdienen niet om op deze manier te verliezen. Ik denk dat we onze beste wedstrijd van het seizoen spelen en we hebben nul punten."

Vanderbiest besefte ook dat zijn ploeg na lelijkere wedstrijden wel al eens de drie punten pakte. Bekijk hierboven zijn analyse. Het was dat type wedstrijd waarin één flits grotendeels de emoties achteraf bepaalde. Die waren heel uiteenlopend.