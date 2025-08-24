Essevee-coach Sven Vandenbroeck stelt zich vragen bij arbitrage: "Allemaal een beetje tegen ons"

Zulte Waregem verloor met 0-2 van STVV na een rode kaart voor Tobias Hedl. Trainer Sven Vandenbroeck vond de beslissing twijfelachtig en benadrukt dat het aanvallend beter moet.

Zulte Waregem verloor zaterdagavond met 0-2 van STVV. Het kantelpunt in de wedstrijd was een rode kaart voor Tobias Hedl. Dit voor een fout op de enkel van Hata.

Dit gebeurde bij een 0-0 tussenstand. Na de rode kaart konden de bezoekende Limburgers nog twee keer scoren. Sven Vandenbroeck had liever een andere kleur gezien.



"Ik denk dat de rode kaart twee kanten op kan. Hij komt net aan zijn schouder, waardoor hij naar achteren valt. Ik geef toe dat hij op zijn enkel staat, daar kan je niet naast kijken", zegt de Zulte Waregem-trainer volgens Sporza.

Essevee had 36% balbezit, terwijl ook het aantal doelpogingen ruim in het voordeel van de Truienaars waren. Vandenbroeck weet dat het aanvallend nog een pak beter moet, terwijl hij zich ook vragen stelt bij de arbitrage.

"Ik vind wel dat er een aantal momenten zijn, buiten die fase, waar het ook allemaal een beetje tegen ons is, waar ik vind dat het naar de gekleurde kant gaat. Over die fase kan je wel twijfelen. Verdedigend hebben we alles goed gedaan, maar offensief kunnen we niet veel betekenen. Na de rode kaart kantelt de wedstrijd", besluit hij.