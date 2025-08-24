Essevee-coach Sven Vandenbroeck stelt zich vragen bij arbitrage: "Allemaal een beetje tegen ons"

Foto: © photonews

Zulte Waregem verloor met 0-2 van STVV na een rode kaart voor Tobias Hedl. Trainer Sven Vandenbroeck vond de beslissing twijfelachtig en benadrukt dat het aanvallend beter moet.

Zulte Waregem verloor zaterdagavond met 0-2 van STVV. Het kantelpunt in de wedstrijd was een rode kaart voor Tobias Hedl. Dit voor een fout op de enkel van Hata.

Dit gebeurde bij een 0-0 tussenstand. Na de rode kaart konden de bezoekende Limburgers nog twee keer scoren. Sven Vandenbroeck had liever een andere kleur gezien.

"Ik denk dat de rode kaart twee kanten op kan. Hij komt net aan zijn schouder, waardoor hij naar achteren valt. Ik geef toe dat hij op zijn enkel staat, daar kan je niet naast kijken", zegt de Zulte Waregem-trainer volgens Sporza.

Essevee had 36% balbezit, terwijl ook het aantal doelpogingen ruim in het voordeel van de Truienaars waren. Vandenbroeck weet dat het aanvallend nog een pak beter moet, terwijl hij zich ook vragen stelt bij de arbitrage.

"Ik vind wel dat er een aantal momenten zijn, buiten die fase, waar het ook allemaal een beetje tegen ons is, waar ik vind dat het naar de gekleurde kant gaat. Over die fase kan je wel twijfelen. Verdedigend hebben we alles goed gedaan, maar offensief kunnen we niet veel betekenen. Na de rode kaart kantelt de wedstrijd", besluit hij.

Sven Vandenbroeck luidt de alarmbel bij Zulte Waregem met duidelijke boodschap voor bestuur

09:30
OFFICIEEL: STVV neemt na één seizoen afscheid van centrale verdediger

15:30
Wat een verschil! STVV fiere leider en het geheim achter het succes is...

12:00
Flankspeler met verleden bij Anderlecht en Dender verlaat Knokke voor buitenlands avontuur

15:45
Met tien kan het ook: na uitsluiting van Dennis Praet knalt Doumbia Antwerp naar gevleide zege tegen KV Mechelen

15:28
Gilbert Bodart spaart Marc Wilmots niet: "Hij heeft zelfs geen plek voor mij en mijn 500 wedstrijden"

15:00
📷 🎥 YNWA voor Gino Lawijt: overleden Antwerp-supporter krijgt passend eerbetoon in wedstrijd tegen KV Mechelen

14:20
Nu al een 'kelderkraker' in Jupiler Pro League: David Hubert is duidelijk

14:45
Standard-coach Mircea Rednic geeft uitleg bij heel opvallende beslissingen die hij nam Interview

14:30
KV Mechelen-trainer Vanderbiest heeft nog een grote droom: "Zoals Francky Dury dat bij Zulte Waregem deed"

14:00
VAR in hoofdrol, rode kaart als omslagpunt: STVV knalt voorbij Zulte Waregem naar leiding

22:42
🎥 Nederlaag tegen Cercle Brugge eindigt in chaos: Standard-supporters met elkaar op de vuist

13:00
Kevin De Bruyne blinkt meteen uit: dit heeft coach Antonio Conte te zeggen

13:30
KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest heeft perceptie tegen gehad: "Dat is niet meer de bedoeling"

12:30
Het laatste woord is er nog niet over gezegd: Ordonez en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar

11:30
Genk-speler stopt ambitie niet onder stoelen of banken: "Rode Duivels!"

11:00
LIVE: Kelderkraker in Denderleeuw: slechtste aanval tegen slechtste verdediging

10:15
OFFICIEEL: Antwerp hakt de knoop door: 18-jarige Ecuadoraan krijgt contract

10:30
LIVE: Antwerp en KVM ongeslagen de vijfde speeldag in, maar wat is het effect van de transfermercato op deze affiche?

09:45
Wat is het nu? Dries Mertens zaait na duidelijke woorden op Marktrock alweer twijfel over toekomst

10:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/08: Balikwisha - Lammens

08:20
🎥 Mircea Rednic haalt zwaar uit na pandoering van Cercle Brugge in eigen huis Interview

08:40
David Hubert heeft wel nog iets te zeggen over Olivier Renard na ontslag bij Anderlecht

09:00
Antwerp zonder Lammens en Balikwisha tegen KV Mechelen: Great Old krijgt verwachte miljoenen

08:20
Benito Raman spreekt klare taal over zijn toekomst: "Een paar weken geleden mijn akkoord gegeven"

07:00
Trump zet FIFA-voorzitter voor dilemma nu hij Poetin wil uitnodigen voor WK 2026

06:30
Dit heeft Hannes Van Der Bruggen te zeggen over spitsen na knappe 0-3 overwinning op Sclessin

23:30
Boskamp komt met lovende woorden voor Hasi maar sakkert verschrikkelijk over één ding

22:30
Johan Boskamp ziet opties voor de Rode Duivels: "Een straffe transfer"

23:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/08: Dessers - Kandouss - Okoh Boniface - Carrasco - Amoura - Lammens

21:40
'Speelt mogelijke uitschakeling in Champions League een rol? Dubbele interesse voor Cyriel Dessers'

21:40
Pocognoli heeft andere filosofie dan Hayen: "Daar hou ik niet zo van"

21:20
Alle resultaten uit de Challenger Pro League van vanavond op een rijtje

21:58
Ivan Leko spreekt klare taal over Bart Verhaeghe: "Ik vond dat net leuk"

21:00
David Hubert spreekt openhartig over zijn tijd en ontslag bij Anderlecht én breekt lans voor Vandenhaute

21:24
Beveren moet tot het gaatje, maar zet wel druk op Kortrijk en de rest

20:54
