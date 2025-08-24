Gilbert Bodart spaart Marc Wilmots niet: "Hij heeft zelfs geen plek voor mij en mijn 500 wedstrijden"

Gilbert Bodart heeft nooit zijn liefde voor Standard verborgen, noch zijn verlangen om terug te keren. Op zijn Facebook-account heeft hij zich erg kritisch getoond tegenover Marc Wilmots na de zware nederlaag van de Rouches tegen Cercle Brugge.

Gilbert Bodart, voormalige nationale doelman, speelde bijna 500 wedstrijden voor Standard. Vandaag blijft hij zijn geliefde club volgen en heeft hij nooit verborgen dat hij graag zou terugkeren, vooral op zijn sociale media.

Na een mislukte zelfmoordpoging vorig seizoen en een verontrustende boodschap die in maart werd gepubliceerd, heeft Gilbert Bodart de afgelopen vijftien jaar enkele juridische problemen gehad en zijn financiële situatie is verre van stabiel. Daardoor kan hij dus niet naar Sclessin gaan om de Rouches te volgen.

"Geen abonnement voor mij en mijn 500 wedstrijden, geen respect", schreef hij zondag op zijn Facebook-account. "Maakt niet uit, ze zijn gestraft met 0-3, bravo. Wilmots heeft geen plaats voor mij."

De legendarische doelman van Standard spaart zijn woorden niet en is erg kritisch voor de nieuwe sportief directeur van de Rouches. "Overal waar hij is geweest, heeft hij schade aangericht. Na Preud'homme is het de beurt aan Wilmots. De kassen zullen snel leeg zijn", voegde hij eraan toe.

Gilbert Bodart heeft ook gereageerd op de vechtpartijen die plaatsvonden aan de voet van tribune 3. "Ruzie niet en vecht niet, behoud de trots van het embleem. Blijf verenigd", verklaarde hij.