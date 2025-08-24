Nu al een 'kelderkraker' in Jupiler Pro League: David Hubert is duidelijk

Foto: © photonews

Voor Dender en OH Leuven staat op er op zondagavond al een echte 'kelderkraker' op het programma. Beide ploegen hebben dringend punten nodig en dus staat er de nodige stress op de wedstrijd.

OH Leuven heeft 1 op 12 en staat daarmee allerlaatste in de stand, terwijl Dender op de voorlaatste plaats staat met het dubbele van de punten.

Resultaat voor OH Leuven nodig

Toch is David Hubert nog niet al te bang voor wat komen gaat: "Als ik zie wat mijn spelers met die negatieve resultaten telkens weer toonden van weerbaarheid, dan denk ik dat een goed resultaat dichterbij is dan we denken."

Voor Hubert is het wel duidelijk dat er nu ook eens een resultaat moet volgen. Dat zou goed kunnen zijn voor de ontwikkeling van de club en de ploeg in deze fase van de competitie.

Opletten voor de 'vloek' van Dender?

De vorige coaches van OH Leuven hebben geen goede herinneringen aan Dender. Oscar Garcia werd in november vorig jaar ontslagen na een gelijkspel tegen Dender, Chris Coleman verloor in Dender met 5-0 in de Europe Play-offs en wist toen zeker dat het ook voor hem zou ophouden aan Den Dreef.

“Laten we dan maar hopen dat we dat niet herhalen. Het is vooral te hopen dat de jongens die extra motivatie niet nodig hebben", aldus David Hubert daarover in Het Nieuwsblad.

Volg FCV Dender EH - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15.

Jupiler Pro League
OH Leuven
FCV Dender EH
David Hubert

