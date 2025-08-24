OFFICIEEL: Antwerp hakt de knoop door: 18-jarige Ecuadoraan krijgt contract

Antwerp blijft de kaart van de jeugd trekken. In plaats van grote namen binnen te halen zoals in de voorbije jaren, richt de club zich nu op jongeren die via de Young Reds kunnen doorgroeien naar de A-kern. De achttienjarige Fronny Jaramillo Caicedo is de nieuwste naam in dat rijtje.

De Ecuadoraanse centrale verdediger zette zijn handtekening onder een contract van één jaar met optie voor een extra seizoen. Hij komt over van het Costa Ricaanse FC Moravia FCM en sluit meteen aan bij de beloftenploeg.

Bij de Young Reds loopt intussen al een mix van internationale talenten rond, met namen als Arouna Koné, Luka Bjekovic en Gabriel Jesus David.

Caicedo was de voorbije weken al in beeld bij Antwerp. Hij trainde mee op proef met de A-kern en maakte indruk met zijn fysieke kracht en maturiteit voor zijn leeftijd. De technische staf zag in hem genoeg potentieel om hem definitief vast te leggen.

De transfer past in de nieuwe koers van de Great Old. De focus ligt nu op jonge talenten die sportieve en financiële meerwaarde kunnen opleveren. Het succesverhaal van Willian Pacho – die via Frankfurt naar PSG vertrok en nu een marktwaarde van 65 miljoen euro heeft – spreekt daarbij tot de verbeelding.

Voor Caicedo ligt de lat hoog, maar hij krijgt de tijd om te rijpen bij de beloften. De club ziet hem op termijn doorgroeien tot een volwaardige optie voor de A-ploeg.