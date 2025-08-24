Ook Vincent Euvrard trekt - meer dan terecht - aan de alarmbel bij Dender en bevestigt interesse: "Hij is een piste"

Dender heeft de rode lantaarn van OH Leuven overgenomen. Met 2 op 15 en slechts één goal gescoord, is het voor veel waarnemers al een zekerheid dat het een héél moeilijk seizoen wordt voor de Oost-Vlamingen. Vincent Euvrard begint zich duidelijk ook zorgen te maken.

Euvrard doet wat hij kan, maar zag deze week met Aurélien Scheidler en Joedrick Pupe nog twee belangrijke spelers vertrekken. Vooral die eerste zal duchtig gemist worden, want alles wat achter hem kwam - Nsimba, Oratmangoen,... - is van veel mindere kwaliteit.

Ramp voor Sahi Dion

Tot overmaat van ramp zag hij ook weeral Moise Sahi Dion uitvallen. Euvrard heeft veel geloof in de kwaliteiten van de Ivoriaanse spits, maar hij is ook zo blessuregevoelig. "Het is een ramp voor die jongen dat hij na 10 minuten alweer met een spierblessure uitviel. Hij komt net terug van een zware blessure", schudde Euvrard het hoofd.



Lees ook... Ewoud Pletinckx met eerste zege en eerste nul voelt opluchting: "Ik voelde de druk al"

In meer dan 90 minuten voetbal kon Dender exact één grote kans afdwingen. En dat was dan nog via verdediger De Fougerolles. "Wij moeten veel en véél beter doen", zuchtte Euvrard alweer. "Ik hoorde David (Hubert) het woord maturiteit in de mond nemen. Dat is wat wij weer misten."

Dan doelde hij vooral op de tegengoal. "Wij kunnen die bal gewoon wegwerken of over de lijn laten lopen, maar we verliezen hem klungelig en dan komt de bal terug in de zestien en daar staat iemand moederziel alleen om binnen te koppen."

Spits van Auxerre is optie

Het hoofdschudden ging verder. "Het pijnpunt is duidelijk hé. Eén goal in vijf matchen... We hebben punch en kwaliteit nodig om in het laatste derde iets te creëren. We moeten echt gaan bewegen op de transfermarkt nu."

De Japanse spits Ado Onaiwu van Auxerre wordt genoemd. "We hebben iemand nodig die weegt op een verdediging. Dat moet geen cloon zijn van Scheidler, dat mag ook een snelle, beweeglijke spits zijn. Hij moet niet groot zijn. Hij moet in een tweespitsensysteem kunnen spelen. Onaiwu is inderdaad één van de pistes", bevestigde Euvrard.

