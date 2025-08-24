Wat een verschil! STVV fiere leider en het geheim achter het succes is...

STVV verrast vriend en vijand dit seizoen. Met 13 punten uit 5 wedstrijden staat de club ongeslagen aan kop in de Jupiler Pro League. "Ik denk dat de spelers echt iets wilden rechtzetten na vorig seizoen", zei trainer Wouter Vrancken over de bijna historische start van de Kanaries.

Wie had durven voorspellen dat STVV zo sterk uit de startblokken zou komen? Met een score van 13 op 15 is de Limburgse ploeg de revelatie van het seizoensbegin. Het laatste vergelijkbare sterke begin dateert van het seizoen 1988/1989, toen STVV uiteindelijk op een verdienstelijke 7e plaats eindigde.

Volgens flankspeler Robert-Jan Vanwesemael ligt het succes in de focus op eigen kwaliteiten. “Wedstrijd per wedstrijd moeten we voor de overwinning gaan. Hard blijven werken als team, dat is onze sterkte. En dan zullen we wel zien", vertelde hij aan DAZN.



Vrancken vergeleken met Goethals

De architect van deze opmars is trainer Wouter Vrancken. Zijn aanpak wordt al vergeleken met de legendarische Raymond Goethals. “Voor de eerste bal getrapt werd dit seizoen, heb ik al aangegeven dat er heel hard gewerkt werd, zonder klagen en zeuren. Als die mindset er is kan je veel bereiken, ook met mindere kwaliteiten. Dat laten de jongens zien", zegt Vrancken.

Het verschil met vorig seizoen ligt volgens Vrancken vooral in de teamgeest. “Teamspirit. Dat heeft niets te maken met verdedigers, want het zijn dezelfde verdedigers. Het zijn de aanvallers en middenvelders die doen wat ze moeten doen om het team te helpen. Naar voren toe begint het met de verdedigers", legt hij uit.

Ook Vanwesemael benadrukt de impact van Vrancken. “Er zijn veel meer spelers belangrijk dan eentje. Dat maakt je ook sterker als team. Alle jongens die er ook vorig jaar zaten zijn nu met plezier aan het voetballen. Een team creëren, daar is Wouter heel goed in. Weten wat kan en wat niet kan. Je ziet wat je kan brengen als je als een team speelt. Daarom blijven we er ook meer en meer in geloven.”