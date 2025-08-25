🎥 Emma Heesters (vriendin van ex-speler Antwerp en Anderlecht) grapt met Nederlandse presentator na vraag over duet

Kent u Emma Heesters nog? De Nederlandse leerden we kennen als vriendin van Wesley Hoedt, die in het verleden speelde voor onder meer Antwerp en Anderlecht. Nu heeft ze van zich laten spreken in een Nederlandse talkshow.

Wesley Hoedt kent u nog wel. De Nederlandse verdediger werd bij Anderlecht naar de uitgang begeleid, nadat hij eerder ook al bij Antwerp speelde.

Duet tussen Emma Heesters en Wilfred Genee?

Hij had toen een relatie met de Nederlandse hitzangeres Emma Heesters. Die relatie kwam even in zwaar water terecht, maar uiteindelijk vond het koppel elkaar terug.

Daardoor zijn ze ondertussen al zo'n vijf jaar samen. De Nederlandse is in eigen land nog steeds een grote naam en dus ook de droom van vele mannen.

Met haar engelachtige stem wou ook Wilfred Genee - de presentator van Vandaag Inside - graag eens een duet zingen. Maar dat heeft Heesters in het programma meteen zelf afgewezen.

"Ik denk niet dat ze staat te trappelen. Ze kan belachelijk goed zingen, je mag toch dromen", aldus Genee in het programma. "Ik vind dat ze al vijf jaar enorm goed kan zingen." Waarop het antwoord van Heesters dus meteen kwam met de nodige humor: "Je wil heel graag een duet zingen met mij? Ik vind je een heel aardige man, maar je kan helemaal niet zingen."