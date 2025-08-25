Interview César Huerta steeds belangrijker bij Anderlecht: "Die vurigheid van Hasi aan de lijn? Dat helpt me juist"

César Huerta steeds belangrijker bij Anderlecht: "Die vurigheid van Hasi aan de lijn? Dat helpt me juist"
César Huerta moest deze zomer wat langer wachten om zich bij Anderlecht te melden. Door zijn deelname aan de Gold Cup met Mexico - en de winst ervan - kwam de winger later toe tijdens de voorbereiding.

“Ik voel me fysiek goed", zegt hij. “In het begin hebben ze me hier dubbele, zelfs driedubbele trainingssessies laten doen. Ze hebben echt de pees opgelegd zodat ik snel kon bijbenen.”

Tegen AEK Athene toonde Huerta zich van zijn beste kant. “Het was een goeie match, niet alleen van mij", vertelt hij bescheiden. “Het was een van de betere prestaties van Anderlecht als geheel. We hebben getoond dat we als ploeg klaar zijn om op een hoger niveau te presteren.”

Ik heb een goeie relatie met Hasi

Sinds zijn komst in januari heeft Huerta zich volledig aangepast aan het leven en het voetbal in Brussel. “Voor mij is het echte doel de ploeg helpen en elke week matchen winnen", klinkt het vastberaden. “Het gaat niet om mij, maar om het team. Ik wil belangrijk zijn in ons spel en mijn werk doen voor de ploeg.”

Zijn relatie met coach Besnik Hasi beschrijft hij als bijzonder. “Ja, we hebben een goeie relatie. Ik begrijp nu goed wat er van mij verwacht wordt", legt hij uit. “Hij is een passievolle coach, heel emotioneel tijdens de trainingen. Maar tegelijk heeft hij veel geduld en legt hij de juiste dingen goed uit. Daar ben ik hem dankbaar voor.”

En die vurigheid aan de zijlijn? Voor Huerta is het geen bron van stress, integendeel. “Het helpt juist", zegt hij. “Het zorgt ervoor dat ik gefocust blijf en exact weet wat mijn taken zijn. Tijdens de match voel je dat hij je wil helpen.”

Dolberg is niet de man van grote emoties, maar hij geniet

De samenwerking met zijn ploegmaats zit volgens de Mexicaan goed. “Er is niet alleen de Latijns-Amerikaanse flair met Nilson op links en ik op rechts", glimlacht hij. “Ook jongens als Kasper en Thorgan hebben zoveel kwaliteit dat het makkelijk is om connecties te vinden. We genieten ervan om samen te spelen.”

Over Kasper Dolberg, de man in de spits, is hij duidelijk. “Hij is misschien niet de man van de grote emoties, maar hij geniet ervan als wij hem de ballen aanbrengen. Zijn klasse voor doel helpt ons enorm.”

Ook de komst van Lucas Biglia in de staf maakt indruk. “Hij is belangrijk", zegt Huerta. “Hij kent de club, de geschiedenis, en spreekt de taal. Die ervaring brengt hij over op ons. Voor jonge spelers zoals ik is dat heel waardevol.”

Anderlecht is klaar om mee te doen met de top

De gewonnen Gold Cup was een bijzonder moment, maar Huerta bleef nuchter. “Er was een heel goeie ambiance in de groep, het volk was blij. Maar in Mexico is het een veeleisend volk: de dag na de winst waren er al nieuwe objectieven", lacht hij. “Ikzelf ben even naar het strand gegaan om tot rust te komen, en daarna meteen met volle energie teruggekeerd naar België.”

En nu? Volgens Huerta is Anderlecht klaar voor een sterk seizoen. “Het is een ploeg met veel arbeidsethiek, met veel goesting. Alle puzzelstukjes vallen op hun plaats. We hebben de juiste mentaliteit en iedereen werkt hard. Ik ben ervan overtuigd dat we klaar zijn om echt mee te doen aan de top.”

