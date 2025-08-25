Reactie Het laatste puzzelstuk dat OH Leuven nodig had? "Hij brengt de kwaliteiten die we misten"

Het laatste puzzelstuk dat OH Leuven nodig had? "Hij brengt de kwaliteiten die we misten"
OH Leuven heeft eindelijk zijn eerste zege beet, en dat is geen toeval. Met de komst van Noë Dussenne kreeg de defensie een broodnodige injectie van rust en leiderschap. De ploeg, die in de eerste vier matchen maar liefst twaalf goals slikte, hield voor het eerst de nul.

Dussenne, die pas enkele dagen geleden tekende, stond meteen in de basis en liet zien waarom hij gehaald werd. “Hij brengt kwaliteiten die we zochten: leiderschap, ervaring en lengte", aldus coach David Hubert. “Het is ongelofelijk hoe hij zich in vier dagen tijd geïntegreerd heeft, in de kleedkamer, op training en tijdens de match. Hij toonde meteen wat hij ons kan bijbrengen.”

Voor Ewoud Pletinckx, zijn nieuwe partner in het hart van de defensie, is de meerwaarde van Dussenne onmiskenbaar. “Je zag het al meteen op training deze week", zegt hij. “Hij heeft zoveel leiderschap en ervaring. En hij is niet beroerd om zijn mond open te trekken. Voor mij voelt het alsof er een rots naast me staat. Het komt wel goed met Leuven, ja.”

Geeft vertrouwen

De defensieve stabiliteit die Dussenne uitstraalt, werkte aanstekelijk op de hele ploeg. OHL speelde tegen een sterke tegenstander een veel volwassener wedstrijd. “Qua maturiteit hebben we veel stabieler gespeeld", analyseert Hubert. “We maken nog te veel fouten en zijn soms niet efficiënt genoeg, maar dit is een belangrijke stap vooruit.”

Voor Dussenne zelf was het een droomdebuut. Hij moest zich razendsnel aanpassen aan zijn nieuwe omgeving, maar zijn ervaring maakte dat proces opvallend eenvoudig. Op het veld coachte hij zijn ploegmaats voortdurend, bracht rust in moeilijke momenten en won bijna elk luchtduel.

De eerste zege van het seizoen geeft OHL opnieuw ademruimte en vertrouwen. Met Dussenne als leider achterin lijkt de ploeg eindelijk het juiste evenwicht te vinden. “Het is nog vroeg", besluit Hubert, “maar met de kwaliteiten die hij meebrengt, en de manier waarop hij zich nu al heeft ingewerkt, geeft dat ons heel veel vertrouwen voor de komende weken.”

