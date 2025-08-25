Jarne Steuckers laat er geen enkele twijfel over bestaan richting terugwedstrijd in Genk

Jarne Steuckers laat er geen enkele twijfel over bestaan richting terugwedstrijd in Genk
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk lijkt stilaan toch op stoomsnelheid te komen. Na een sterke prestatie tegen OH Leuven werd ook flink uitgehaald in Polen tegen Lech Poznan. De Europa League lijkt zo nu al helemaal binnen. Met dank ook aan Jarne Steuckers alweer.

"Mede dankzij Bangoura speelde ook Steuckers een sterke wedstrijd. Het zal hem deugd hebben gedaan, want met Ito heeft Genk toch een publiekslieveling teruggehaald voor zijn positie."

"In Leuven gaf Steuckers een belangrijk signaal dat hij zijn plaats niet zomaar zal afstaan", gaf Steven Defour een paar dagen geleden nog aan in Het Belang van Limburg na de knappe prestatie tegen OH Leuven.

Jarne Steuckers alweer heel sterk voor Genk

En Jarne Steuckers viel ook in Polen opnieuw positief op. Met twee assists had hij een groot aandeel in de 1-5 overwinning van de Limburgers, al kregen Hrosovsky en Oh achteraf misschien meer aandacht.

"In de eerste helft hadden we al een paar goals meer kunnen scoren", vertelde de middenvelder achteraf bij Sporza. "We spelen een heel goede wedstrijd en zijn ook in de tweede helft als team heel volwassen gebleven."

Volgende week de fans in Genk plezieren?

"Dat had een probleem kunnen worden, maar we zijn volwassen gebleven. We hadden vooraf gezegd dat we zoals in de competitie vol risico wilden spelen en veel druk zetten op de verdediging van Lech Poznan."

Steuckers mocht alweer twee assists bijschrijven: "Het is leuk om assists uit te delen, maar het is lekker als spelers goed diep lopen. Dat doet Patje (Hrosovsky, nvdr) heel goed. Hij maakt het goed af. We hebben nooit getwijfeld. Volgende week zullen we het afmaken met alle fans achter ons."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KRC Genk - Lech Poznan live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (28/08).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Lech Poznan
Jarne Steuckers

Meer nieuws

Racing Genk neemt afscheid van overbodige middenvelder

Racing Genk neemt afscheid van overbodige middenvelder

21:20
3
📷 Ziehier het Rode Duivels-shirt voor het Wereldkampioenschap 2026!

📷 Ziehier het Rode Duivels-shirt voor het Wereldkampioenschap 2026!

23:00
Voormalige flankspeler van Club Brugge gooit hoge ogen in La Liga

Voormalige flankspeler van Club Brugge gooit hoge ogen in La Liga

22:30
4
OFFICIEEL: Tweedeklasser Lommel neemt afscheid van miljoenenaankoop

OFFICIEEL: Tweedeklasser Lommel neemt afscheid van miljoenenaankoop

22:00
Patro Eisden Maasmechelen blijft maar gaan: Tweedeklasser haalt nieuwe middenvelder in huis

Patro Eisden Maasmechelen blijft maar gaan: Tweedeklasser haalt nieuwe middenvelder in huis

21:40
Marco Kana trekt vol vertrouwen richting Athene: "Getoond dat we niet bang hoeven te zijn"

Marco Kana trekt vol vertrouwen richting Athene: "Getoond dat we niet bang hoeven te zijn"

21:00
1
Twee spelers van La Louvière in ons team van de week!

Twee spelers van La Louvière in ons team van de week!

20:40
1
Versterking of vogel voor de kat dit seizoen in JPL: "Te veel kwaliteit verloren"

Versterking of vogel voor de kat dit seizoen in JPL: "Te veel kwaliteit verloren"

20:15
1
OFFICIEEL: OHL haalt middenvelder in huis met ervaring in de Champions League

OFFICIEEL: OHL haalt middenvelder in huis met ervaring in de Champions League

20:00
"Lukaku's blessure? Een zware klap voor ons": Kevin De Bruyne spreekt na zijn eerste goal voor Napoli

"Lukaku's blessure? Een zware klap voor ons": Kevin De Bruyne spreekt na zijn eerste goal voor Napoli

20:20
1
Club Brugge-aanvaller mag na amper één seizoen alweer beschikken

Club Brugge-aanvaller mag na amper één seizoen alweer beschikken

19:40
20
Moussa N'Diaye is terug in het land na tragisch overlijden van jongere broer

Moussa N'Diaye is terug in het land na tragisch overlijden van jongere broer

19:20
STVV blaakt van ambitie: "Dit is geen sprookje"

STVV blaakt van ambitie: "Dit is geen sprookje"

18:50
Bondscoach Rudi Garcia verrast: deze JPL-spelers zitten in de voorselectie van de Rode Duivels

Bondscoach Rudi Garcia verrast: deze JPL-spelers zitten in de voorselectie van de Rode Duivels

18:20
5
KV Mechelen communiceert duidelijk richting de fans: dit zal er nog gebeuren deze mercato

KV Mechelen communiceert duidelijk richting de fans: dit zal er nog gebeuren deze mercato

19:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/08: Stulic

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/08: Stulic

18:00
Marc Wilmots heeft nog werk deze zomer: dit is zijn laatste verwachte project deze mercato

Marc Wilmots heeft nog werk deze zomer: dit is zijn laatste verwachte project deze mercato

18:40
De kassa rinkelt: 'Charleroi vangt vijf miljoen euro voor aanvaller'

De kassa rinkelt: 'Charleroi vangt vijf miljoen euro voor aanvaller'

18:00
2
OFFICIEEL: KV Mechelen haalt versterking bij Lierse

OFFICIEEL: KV Mechelen haalt versterking bij Lierse

17:40
1
Silvio Proto neemt het op voor Standard-speler: "Dit is niet normaal, hij moet meer respect afdwingen"

Silvio Proto neemt het op voor Standard-speler: "Dit is niet normaal, hij moet meer respect afdwingen"

17:20
1
Standard-coach Rednic staat onder druk: dit is wat het bestuur ervan vindt

Standard-coach Rednic staat onder druk: dit is wat het bestuur ervan vindt

17:00
5
Peter Vandenbempt hard voor Belgische topclub: "Het deed pijn aan de ogen"

Peter Vandenbempt hard voor Belgische topclub: "Het deed pijn aan de ogen"

16:30
2
Vanderbiest zal vloeken: KV Mechelen-aanvaller maanden uit met zware blessure

Vanderbiest zal vloeken: KV Mechelen-aanvaller maanden uit met zware blessure

16:00
Eredivisie-club strijdt met Zwitserse ploeg om sterkhouder van RAAL: club heeft duidelijk standpunt ingenomen

Eredivisie-club strijdt met Zwitserse ploeg om sterkhouder van RAAL: club heeft duidelijk standpunt ingenomen

15:30
1
Filip Joos haalt snoeihard uit naar de VAR: "Dit is echt niet te geloven, lachwekkend, onwaarschijnlijk"

Filip Joos haalt snoeihard uit naar de VAR: "Dit is echt niet te geloven, lachwekkend, onwaarschijnlijk"

15:00
7
Nadat gerucht eigen leven ging leiden: Antwerp-sterkhouder Vincent Janssen spreekt krachtige taal over zijn toekomst Reactie

Nadat gerucht eigen leven ging leiden: Antwerp-sterkhouder Vincent Janssen spreekt krachtige taal over zijn toekomst

14:10
3
'Transferstrijd om Lammens barst helemaal los: Europese topclub wil Manchester United een hak zetten'

'Transferstrijd om Lammens barst helemaal los: Europese topclub wil Manchester United een hak zetten'

14:20
11
Burgess slaat met de vuist op tafel voor match tegen Anderlecht: "We moeten eerlijk zijn..."

Burgess slaat met de vuist op tafel voor match tegen Anderlecht: "We moeten eerlijk zijn..."

14:00
KSC Lokeren mist start compleet in Challenger Pro League: grijpt bestuur in?

KSC Lokeren mist start compleet in Challenger Pro League: grijpt bestuur in?

13:45
4
Westerlo krijgt transferdomper te verwerken: Inter Milan zegt nee

Westerlo krijgt transferdomper te verwerken: Inter Milan zegt nee

13:30
1
'Ordonez zet Club Brugge extra onder druk op training maandag'

'Ordonez zet Club Brugge extra onder druk op training maandag'

13:15
22
KV Mechelen gaat toeslaan op transfermarkt: CPL-middenvelder op komst

KV Mechelen gaat toeslaan op transfermarkt: CPL-middenvelder op komst

13:00
3
Frustratie bij Jong Genk voor afgekeurd doelpunt: "Waarom gaf de scheidsrechter dat niet aan?"

Frustratie bij Jong Genk voor afgekeurd doelpunt: "Waarom gaf de scheidsrechter dat niet aan?"

10:45
1
Zeer vervelende, en onverwachte, blessure bij Union voor match tegen Anderlecht

Zeer vervelende, en onverwachte, blessure bij Union voor match tegen Anderlecht

12:40
🎥 Emma Heesters (vriendin van ex-speler Antwerp en Anderlecht) grapt met Nederlandse presentator na vraag over duet De derde helft

🎥 Emma Heesters (vriendin van ex-speler Antwerp en Anderlecht) grapt met Nederlandse presentator na vraag over duet

12:20
Heeft Standard een toekomstige Rode Duivel verkocht? Rudi Garcia heeft hem zeker op het oog

Heeft Standard een toekomstige Rode Duivel verkocht? Rudi Garcia heeft hem zeker op het oog

12:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Play-offs (T)
AEK Larnaca AEK Larnaca 27/08 Brann Brann
KuPS KuPS 28/08 FC Midtjylland FC Midtjylland
Sigma Olomouc Sigma Olomouc 28/08 Malmö FF Malmö FF
Samsunspor Samsunspor 28/08 Panathinaikos Panathinaikos
Ludogorets Ludogorets 28/08 Shkendija 79 Shkendija 79
PAOK PAOK 28/08 Rijeka Rijeka
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28/08 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Young Boys Bern Young Boys Bern 28/08 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
KRC Genk KRC Genk 28/08 Lech Poznan Lech Poznan
Utrecht Utrecht 28/08 Zrinjski Zrinjski
FCSB FCSB 28/08 Aberdeen Aberdeen
Braga Braga 28/08 Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC

Nieuwste reacties

LordJozef LordJozef over Club Brugge-aanvaller mag na amper één seizoen alweer beschikken Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over Gilbert Bodart spaart Marc Wilmots niet: "Hij heeft zelfs geen plek voor mij en mijn 500 wedstrijden" Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over Ook Vincent Euvrard trekt - meer dan terecht - aan de alarmbel bij Dender en bevestigt interesse: "Hij is een piste" IXL IXL over 'Ordonez zet Club Brugge extra onder druk op training maandag' kliersesk kliersesk over Voormalige flankspeler van Club Brugge gooit hoge ogen in La Liga Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over Versterking of vogel voor de kat dit seizoen in JPL: "Te veel kwaliteit verloren" SmurF SmurF over OFFICIEEL: Racing Genk neemt afscheid van overbodige middenvelder FCBalto FCBalto over 'Slotakkoord bij Club Brugge? In extremis toch nog poging om Tzolis weg te halen' JaKu JaKu over Bondscoach Rudi Garcia verrast: deze JPL-spelers zitten in de voorselectie van de Rode Duivels Nelvafrel Nelvafrel over "Lukaku's blessure? Een zware klap voor ons": Kevin De Bruyne spreekt na zijn eerste goal voor Napoli Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved