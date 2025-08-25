Jarne Steuckers laat er geen enkele twijfel over bestaan richting terugwedstrijd in Genk

KRC Genk lijkt stilaan toch op stoomsnelheid te komen. Na een sterke prestatie tegen OH Leuven werd ook flink uitgehaald in Polen tegen Lech Poznan. De Europa League lijkt zo nu al helemaal binnen. Met dank ook aan Jarne Steuckers alweer.

"Mede dankzij Bangoura speelde ook Steuckers een sterke wedstrijd. Het zal hem deugd hebben gedaan, want met Ito heeft Genk toch een publiekslieveling teruggehaald voor zijn positie."

"In Leuven gaf Steuckers een belangrijk signaal dat hij zijn plaats niet zomaar zal afstaan", gaf Steven Defour een paar dagen geleden nog aan in Het Belang van Limburg na de knappe prestatie tegen OH Leuven.

Jarne Steuckers alweer heel sterk voor Genk

En Jarne Steuckers viel ook in Polen opnieuw positief op. Met twee assists had hij een groot aandeel in de 1-5 overwinning van de Limburgers, al kregen Hrosovsky en Oh achteraf misschien meer aandacht.

"In de eerste helft hadden we al een paar goals meer kunnen scoren", vertelde de middenvelder achteraf bij Sporza. "We spelen een heel goede wedstrijd en zijn ook in de tweede helft als team heel volwassen gebleven."

Volgende week de fans in Genk plezieren?

"Dat had een probleem kunnen worden, maar we zijn volwassen gebleven. We hadden vooraf gezegd dat we zoals in de competitie vol risico wilden spelen en veel druk zetten op de verdediging van Lech Poznan."

Steuckers mocht alweer twee assists bijschrijven: "Het is leuk om assists uit te delen, maar het is lekker als spelers goed diep lopen. Dat doet Patje (Hrosovsky, nvdr) heel goed. Hij maakt het goed af. We hebben nooit getwijfeld. Volgende week zullen we het afmaken met alle fans achter ons."