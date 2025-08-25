Na vijf maanden blessureleed is er heel goed nieuws voor Besnik Hasi en RSC Anderlecht

Na vijf maanden blessureleed is er heel goed nieuws voor Besnik Hasi en RSC Anderlecht
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Voor Killian Sardella leek er vorige week al licht aan het einde van de tunnel te komen, ondertussen is dat alweer iets meer het geval. Een geweldige opsteker is het ook voor Besnik Hasi op die manier.

RSC Anderlecht heeft zich dit weekend volledig kunnen focussen op de terugwedstrijd in de Conference League tegen AEK Athene - de wedstrijd tegen KAA Gent werd uitgesteld.

En dus was het voor alle spelers ook een ideaal moment om nog eens een flinke trainingsweek in te lassen of om in de revalidatie opnieuw stappen te zetten.

Lees ook... César Huerta steeds belangrijker bij Anderlecht: "Die vurigheid van Hasi aan de lijn? Dat helpt me juist"

Dat deed ook Killian Sardella. Na vijf maanden aan de zijlijn, waardoor hij geen enkele minuut heeft kunnen spelen sinds de terugkeer van Besnik Hasi bij paars-wit, verscheen hij vorige week voor het eerst op de groepstrainingen.

Sardella zet stappen richting terugkeer bij Anderlecht

De dag voor de match tegen AEK Athene deed hij zelfs de laatste training mee. Volgens La Dernière Heure zit hij ondertussen alweer een stap verder in zijn revalidatie.

Met onder meer Camara en Foket waar niet meer op gerekend wordt is de terugkeer van Sardella goed nieuws voor Besnik Hasi, die er zo een nieuwe optie op rechtsachter bij heeft - de voorbije weken was het op die positie al eens puzzelen geblazen.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent
Killian Sardella

Meer nieuws

Staat het dossier Malick Fofana on hold... vanwege zijn vader?

Staat het dossier Malick Fofana on hold... vanwege zijn vader?

09:00
César Huerta steeds belangrijker bij Anderlecht: "Die vurigheid van Hasi aan de lijn? Dat helpt me juist" Interview

César Huerta steeds belangrijker bij Anderlecht: "Die vurigheid van Hasi aan de lijn? Dat helpt me juist"

05:00
Gumienny velt zijn oordeel over rode kaart van Tobias Hedl in Zulte Waregem - STVV

Gumienny velt zijn oordeel over rode kaart van Tobias Hedl in Zulte Waregem - STVV

09:10
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08

07:00
📷 'KAA Gent ziet bod op verdediger geweigerd worden: ook Benfica wil hem binnenhalen'

📷 'KAA Gent ziet bod op verdediger geweigerd worden: ook Benfica wil hem binnenhalen'

07:00
'Dit wordt het voornaamste slachtoffer van de zaak Ordonez bij Club Brugge'

'Dit wordt het voornaamste slachtoffer van de zaak Ordonez bij Club Brugge'

08:41
📷 'Dender onderhandelt volop met Franse club voor opvolger van Scheidler'

📷 'Dender onderhandelt volop met Franse club voor opvolger van Scheidler'

08:00
📷 'Charleroi aan de onderhandelingstafel voor vertrek van Youssouf Sylla'

📷 'Charleroi aan de onderhandelingstafel voor vertrek van Youssouf Sylla'

07:30
📷 'Bizar nieuws over overbodige speler bij KAA Gent: nieuwe club haakt af'

📷 'Bizar nieuws over overbodige speler bij KAA Gent: nieuwe club haakt af'

21:20
De resultaten van de 5e ronde van de Croky Cup en de wedstrijden van de 6e ronde op een rijtje

De resultaten van de 5e ronde van de Croky Cup en de wedstrijden van de 6e ronde op een rijtje

08:10
📷 'Sterkhouder van Standard krijgt binnenkort voorstel voor contractverlenging'

📷 'Sterkhouder van Standard krijgt binnenkort voorstel voor contractverlenging'

06:30
Het laatste puzzelstuk dat OH Leuven nodig had? "Hij brengt de kwaliteiten die we misten" Reactie

Het laatste puzzelstuk dat OH Leuven nodig had? "Hij brengt de kwaliteiten die we misten"

06:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/08: Tzolis - Onyedika - Gambor - Ramazani - Romero - Mara - Okereke

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/08: Tzolis - Onyedika - Gambor - Ramazani - Romero - Mara - Okereke

22:30
🎥 Het omslagpunt in Zulte Waregem - STVV in beeld: strenge rode kaart of niet?

🎥 Het omslagpunt in Zulte Waregem - STVV in beeld: strenge rode kaart of niet?

23:30
2
Ook Vincent Euvrard trekt - meer dan terecht - aan de alarmbel bij Dender en bevestigt interesse: "Hij is een piste" Reactie

Ook Vincent Euvrard trekt - meer dan terecht - aan de alarmbel bij Dender en bevestigt interesse: "Hij is een piste"

22:15
2
'Slotakkoord bij Club Brugge? In extremis toch nog poging om Tzolis weg te halen'

'Slotakkoord bij Club Brugge? In extremis toch nog poging om Tzolis weg te halen'

22:30
4
Marc Degryse legt uit waarom Dries Mertens het zo moeilijk heeft om te zeggen dat hij stopt

Marc Degryse legt uit waarom Dries Mertens het zo moeilijk heeft om te zeggen dat hij stopt

23:00
1
Ewoud Pletinckx met eerste zege en eerste nul voelt opluchting: "Ik voelde de druk al" Reactie

Ewoud Pletinckx met eerste zege en eerste nul voelt opluchting: "Ik voelde de druk al"

21:42
Crisisoverleg bij Standard: ontslag van trainer Mircea Rednic in de maak?

Crisisoverleg bij Standard: ontslag van trainer Mircea Rednic in de maak?

22:00
4
📷 'Belgische voetballer gratis op weg naar Valencia'

📷 'Belgische voetballer gratis op weg naar Valencia'

21:00
1
Verdediger Pletinckx bezorgt OH Leuven de eerste zege van het seizoen, Dender neemt rode lantaarn over

Verdediger Pletinckx bezorgt OH Leuven de eerste zege van het seizoen, Dender neemt rode lantaarn over

21:08
'Raphael Onyedika opnieuw in beeld bij ploeg die hem vorig jaar al wou binnenhalen'

'Raphael Onyedika opnieuw in beeld bij ploeg die hem vorig jaar al wou binnenhalen'

21:40
3
'Anderlecht wil speler die vorig jaar voor 12 miljoen euro van ploeg veranderde'

'Anderlecht wil speler die vorig jaar voor 12 miljoen euro van ploeg veranderde'

19:30
1
La Louvière zorgt voor verrassing tegen Union SG: STVV is alleen leider

La Louvière zorgt voor verrassing tegen Union SG: STVV is alleen leider

20:30
📷 'Braziliaanse topclub meldt zich op Jan Breydel voor transfer Clubspeler'

📷 'Braziliaanse topclub meldt zich op Jan Breydel voor transfer Clubspeler'

20:30
1
🎥 "Stoort mij enorm": Wils prijst Antwerp-supporters, Vanderbiest baalt als een stekker na 2000-voudige waarschuwing Reactie

🎥 "Stoort mij enorm": Wils prijst Antwerp-supporters, Vanderbiest baalt als een stekker na 2000-voudige waarschuwing

19:40
'Speler met verleden bij Standard verlaat Jong Genk voor Italiaans avontuur'

'Speler met verleden bij Standard verlaat Jong Genk voor Italiaans avontuur'

20:15
Michiel Jonckheere heeft zelfde bijgeloof als Nicky Hayen: "Ben daar gevoelig voor"

Michiel Jonckheere heeft zelfde bijgeloof als Nicky Hayen: "Ben daar gevoelig voor"

20:00
'De gevoeligste transfer van het jaar? Nieuwe aanvaller van Cercle speelde nog bij... Club'

'De gevoeligste transfer van het jaar? Nieuwe aanvaller van Cercle speelde nog bij... Club'

19:00
7
Waarom één team uit de Challenger Pro League een punt aftrek heeft gekregen

Waarom één team uit de Challenger Pro League een punt aftrek heeft gekregen

19:15
2
Wie zakt dit seizoen in de Jupiler Pro League? Coach van 'topfavoriet' is wel héél erg duidelijk

Wie zakt dit seizoen in de Jupiler Pro League? Coach van 'topfavoriet' is wel héél erg duidelijk

17:45
🎥 AC Milan gaat kopje onder tegen promovendus: Alexis Saelemaekers is duidelijk

🎥 AC Milan gaat kopje onder tegen promovendus: Alexis Saelemaekers is duidelijk

18:30
Doumbia voor de zoveelste keer goud waard voor Antwerp: uitspraken Vincent Janssen over hem zeggen nog het meest Reactie

Doumbia voor de zoveelste keer goud waard voor Antwerp: uitspraken Vincent Janssen over hem zeggen nog het meest

17:05
4
Dit heeft de Italiaanse pers te zeggen over Kevin De Bruyne na zijn debuut

Dit heeft de Italiaanse pers te zeggen over Kevin De Bruyne na zijn debuut

18:00
Hannes Van der Bruggen wil nog iets kwijt over ploegmaat bij Cercle: "Daar word ik eerlijk gezegd zot van"

Hannes Van der Bruggen wil nog iets kwijt over ploegmaat bij Cercle: "Daar word ik eerlijk gezegd zot van"

17:00
🎥 VAR moest ingrijpen: verdiende Dennis Praet rood tijdens Antwerp - KV Mechelen?

🎥 VAR moest ingrijpen: verdiende Dennis Praet rood tijdens Antwerp - KV Mechelen?

16:30
32

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Ellepac Ellepac over Wat een verschil! STVV fiere leider en het geheim achter het succes is... Ellepac Ellepac over 🎥 Het omslagpunt in Zulte Waregem - STVV in beeld: strenge rode kaart of niet? GertjeFCB GertjeFCB over 'Slotakkoord bij Club Brugge? In extremis toch nog poging om Tzolis weg te halen' de zwerte maan de zwerte maan over Ook Vincent Euvrard trekt - meer dan terecht - aan de alarmbel bij Dender en bevestigt interesse: "Hij is een piste" Wesl Wesl over Marc Degryse legt uit waarom Dries Mertens het zo moeilijk heeft om te zeggen dat hij stopt André Coenen André Coenen over Crisisoverleg bij Standard: ontslag van trainer Mircea Rednic in de maak? Canard-i Canard-i over 📷 'Belgische voetballer gratis op weg naar Valencia' Eldonte Eldonte over 'Braziliaanse topclub meldt zich op Jan Breydel voor transfer Clubspeler' Eldonte Eldonte over 📷 'Heibel in Brugge: Club hakt knoop door in dossier Ordonez en dat zint de speler niet' SeniorClub SeniorClub over 'Raphael Onyedika opnieuw in beeld bij ploeg die hem vorig jaar al wou binnenhalen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved