Na vijf maanden blessureleed is er heel goed nieuws voor Besnik Hasi en RSC Anderlecht

Voor Killian Sardella leek er vorige week al licht aan het einde van de tunnel te komen, ondertussen is dat alweer iets meer het geval. Een geweldige opsteker is het ook voor Besnik Hasi op die manier.

RSC Anderlecht heeft zich dit weekend volledig kunnen focussen op de terugwedstrijd in de Conference League tegen AEK Athene - de wedstrijd tegen KAA Gent werd uitgesteld.

En dus was het voor alle spelers ook een ideaal moment om nog eens een flinke trainingsweek in te lassen of om in de revalidatie opnieuw stappen te zetten.



Dat deed ook Killian Sardella. Na vijf maanden aan de zijlijn, waardoor hij geen enkele minuut heeft kunnen spelen sinds de terugkeer van Besnik Hasi bij paars-wit, verscheen hij vorige week voor het eerst op de groepstrainingen.

Sardella zet stappen richting terugkeer bij Anderlecht

De dag voor de match tegen AEK Athene deed hij zelfs de laatste training mee. Volgens La Dernière Heure zit hij ondertussen alweer een stap verder in zijn revalidatie.

Met onder meer Camara en Foket waar niet meer op gerekend wordt is de terugkeer van Sardella goed nieuws voor Besnik Hasi, die er zo een nieuwe optie op rechtsachter bij heeft - de voorbije weken was het op die positie al eens puzzelen geblazen.