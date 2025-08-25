Staat het dossier Malick Fofana on hold... vanwege zijn vader?

In een video gepubliceerd op YouTube waarin hij "de grote wanorde van familie-agenten" bespreekt, heeft Romain Molina het geval van Malick Fofana uitgelegd. Fofana heeft Lyon nog niet verlaten. Zijn vader zou van groot of zelfs zeer groot belang zijn in het dossier.

Op 25 augustus 2025 weet Malick Fofana nog niet met zekerheid of hij dit seizoen bij Olympique Lyonnais zal blijven. Ter herinnering: de Rode Duivel heeft enkele maanden geleden getekend bij het agentschap Roc Nation Sports met als doel een zomerse transfer voor te bereiden.

Maar terwijl Les Gones financiële problemen hebben en moeten verkopen om hun financiën in balans te brengen, is de 20-jarige linkervleugel het Ligue 1-seizoen gestart door een doelpunt te scoren en een beslissende pass te geven tijdens de eerste twee speeldagen. De Lyon-supporters dromen ervan hem aan boord te houden.

De grote chaos in het dossier Malick Fofana

Men verandert zelden van agentschap enkele weken voor de transfermarkt zonder reden, en het lijkt dus niet de wens van Malick Fofana te zijn, die zich moet bewijzen dit seizoen dat zal eindigen met het WK 2026, waaraan hij hoopt deel te nemen. Maar de gegadigden staan niet in de rij, wat vreemd kan lijken gezien het profiel van de jonge speler.

Volgens de Franse onderzoeksjournalist Romain Molina lijkt het probleem waarschijnlijk niet sportgerelateerd te zijn. In een video op YouTube waarin hij spreekt over "het grote gedoe met familie-agenten", sprak hij over het dossier Fofana, waarin hij aangeeft dat de entourage van de speler een enorme invloed heeft op sportieve beslissingen.

Heeft de vader het voor het zeggen in dossier Fofana?

Volgens hem heeft Roc Nation Sports, dat ook de belangen behartigt van o.a. Vinicius Junior, Gabriel Martinelli, Kevin De Bruyne en Federico Di Marco, meerdere honderdduizenden euro's aangeboden aan de familie van Malick Fofana om de speler in zijn "portfolio" op te nemen.

Desalniettemin zou Roc Nation, het Amerikaanse platenlabel gevestigd in New York en opgericht in 2008 door rapper Jay-Z, slechts een "imagoagentschap" zijn, volgens hem. In wezen zou het agentschap niet echt zorgen voor de belangen van zijn spelers en zou eerder de vader van Malick Fofana het laatste woord hebben over de carrière van zijn zoon.