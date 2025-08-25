Twee spelers van La Louvière in ons team van de week!

Afgelopen weekend werden slechts vijf wedstrijden afgewerkt. Toch waren er genoeg prestaties van formaat om ons gebruikelijke team van de week voor te stellen.

Doelman

Yannick Thoelen is zeker niet de doelman waar supporters van Antwerp op rekenden om te schitteren in dit begin van het seizoen. Maar in afwezigheid van Senne Lammens, die zijn transfer afrondt, was hij uitstekend en hielp hij The Great Old zijn goede vorm te bevestigen door KV Mechelen te verslaan.

Verdedigers

We kiezen voor een driemansverdediging, omdat verschillende centrale verdedigers dit weekend zeer solide waren. Ewoud Pletinckx, was uitstekend in de verdediging en scoorde een belangrijk doelpunt voor OHL, dat voor het eerst dit seizoen de nul hield.



Djibril Lamego was een van de uitblinkers voor La Louvière, met enkele goed getimede verdedigende acties om de Wolven te helpen een verdiend punt te pakken.

Tenslotte, ondanks hun matige collectieve prestatie, benadrukken we de goede wedstrijd van Christian Burgess bij Union Saint-Gilloise: zonder zijn luchtige spel en sluwheid had La Louvière misschien kunnen dromen van meer dan een gelijkspel.

Middenvelders

Tegen Standard heeft Nazinho misschien wel zijn laatste wedstrijd gespeeld voor Cercle Brugge, aangezien zijn transfer naar Real Betis wordt afgerond. Als dat zo is, nam hij afscheid met een beslissende assist én een clean sheet.

Een andere vleugelspeler die beslissend was: Louis Patris, die een beslissende pass gaf in de overwinning van Sint-Truiden op Zulte Waregem. De voormalige Anderlecht-speler rechtvaardigt week na week zijn aankoop, en de Truienaren hebben misschien wel een uitstekende deal gesloten door de optie te lichten.

In het hart van het middenveld heeft Sami Lahssaini een sterke prestatie geleverd tegen de landskampioen, waaruit blijkt dat zijn ervaring cruciaal zal zijn als La Louvière zich wil handhaven in 1A. Mahamadou Doumbia was zeer actief op het middenveld en scoorde opnieuw een prachtig doelpunt om de overwinning aan Antwerp te schenken. Ten slotte speelde Siebe Schrijvers een zeer goede wedstrijd met OHL, dat eindelijk punten begint te pakken.

Aanvallers

Het is onmogelijk om Steve Ngoura te negeren. Hij was niet alleen doelpuntenmaker voor Cercle Brugge, maar ook een constante gesel voor een Standard-defensie die meer dan eens geen flauw benul had hoe ze hem moesten afstoppen.

Aan zijn zijde, ook al speelde hij als nummer 10, plaatsen we Ryotaro Ito als aanvallende middenvelder. De Truiense spelverdeler was betrokken bij een goal en draagt ​​aanzienlijk bij aan de vliegende start van Sint-Truiden.