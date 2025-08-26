12 uur vliegen voor belangrijkste match van het jaar: deze Rode Duivel staat al voor heel groot moment in zijn seizoen

Arne Engels zou de kans kunnen krijgen om zijn plaats terug te winnen tijdens de belangrijkste wedstrijd van het Schotse seizoen. Hij zit tegenwoordig op de bank bij Celtic.

Zal Schotland twee, één of... geen vertegenwoordiger hebben in de Champions League? De situatie ziet er in ieder geval slecht uit voor Glasgow Rangers, dat met 1-3 werden verslagen in de heenwedstrijd tegen Club Brugge en nu moet stunten in het Jan Breydelstadion.

Voor het Celtic Glasgow van Arne Engels zal de taak niet veel gemakkelijker zijn. De regerend kampioen speelde gelijk in de heenwedstrijd tegen Kairat Almaty, de recente kampioen van Kazachstan.

Vanavond reist Celtic voor de moeilijkste wedstrijd van het seizoen (ongeveer 12 uur vliegen en altijd speciale omstandigheden ter plaatse), maar ook de belangrijkste, en Arne Engels zou daar een persoonlijke keerpunt kunnen beleven.

Arne Engels op een keerpunt in zijn seizoen

Met tien doelpunten en veertien assist in 57 wedstrijden sinds zijn komst - erg goede statistieken voor een middenvelder - was de 21-jarige speler aan het begin van het seizoen naar de bank verwezen en maakte plaats voor de nieuwe aanwinst Benjamin Nygren (ex-Genk).

Desalniettemin was Engels vorige week voor het eerst dit seizoen basisspeler in de competitie tijdens de 3-0 overwinning tegen Livingston en leverde hij een overtuigende prestatie. Zijn trainer, Brendan Rodgers, zou kunnen overwegen hem op te stellen voor deze cruciale wedstrijd.

Deze wedstrijd kan ook van doorslaggevend belang zijn voor Engels, slechts drie dagen voor de selectie van bondscoach Rudi Garcia en vijf dagen voor de eerste derby van het seizoen tegen de Rangers.