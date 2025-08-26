Bruggeling wordt zo goed als zeker opgeroepen door bondscoach Rudi Garcia: morgen gaat hij nog eens kijken

Joaquin Seys zit in de voorselectie van de Rode Duivels en dat is niet meer dan logisch. Naar wat we opvangen is het bijna zeker dat hij ook in de definitieve selectie van bondscoach Rudi Garcia zal zitten.

De definitieve knoop wordt morgen doorgehakt, want de bondscoach zal naar het Champions League-duel tussen Club Brugge en Rangers afzakken om niet alleen Seys, maar ook Mechele en Vanaken aan het werk te zien. De focus ligt echter op Seys.

En dat is allesbehalve onlogisch, want Seys kan een oplossing bieden voor een probleempositie bij de Rode Duivels. De linksachter is immers niet al te sterk bezet met enkel Maxim De Cuyper en Castagne en Theate als noodoplossingen.



Seys is onbetwist titularis bij Club Brugge, waar hij de voorkeur krijgt op Bjorn Meijer. De 20-jarige wingback miste vorig seizoen veel wedstrijden door blessures, maar is dit seizoen topfit en laat dat ook zien in de matchen. Ook in Europa maakte hij al indruk.

Rechtsback?

Daarnaast heeft hij het voordeel om zowel links als rechts te kunnen spelen. Ook daar liggen mogelijkheden, want zowel Castagne als Meunier zijn niet zeker van een basisplaats bij hun ploeg. Seys lijkt sowieso een optie voor de toekomst te worden, want qua backs is het momenteel niet dik graaien in België.

Zoals eerder gezegd is het zo goed als zeker dat Seys erbij loopt tegen Liechtenstein en Kazachstan omdat Rudi Garcia hem bij de Duivels aan het werk wil zien. Op minder dan een jaar van het WK moet hij geïntegreerd worden.

Hij was er al een paar keer dichtbij, maar telkens gooiden blessures roet in het eten. Dat wordt ook de uitdaging voor Seys zelf: een jaar helemaal fit blijven zodat hij in beeld blijft.