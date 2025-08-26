Club Brugge-coach Nicky Hayen zegt hoe het zit met Joel Ordonez

Club Brugge kampt met onrust rond Joel Ordonez. De verdediger wil vertrekken, maar mag niet weg en trainde niet mee.

Club Brugge zit opnieuw met een lastig situatie. Joel Ordonez wil graag een mooie transfer maken en kan ook op de nodige interesse rekenen. Alleen wil Club niet meer meewerken aan een transfer.

Dat maakte blauw-zwart duidelijk aan zijn centrale verdediger, die daar écht niet blij mee is. Daags voor de returnwedstrijd tegen Rangers trainde hij dan ook niet mee met de groep. Bijgevolg zal hij dus ook niet in de selectie zitten.



Voor Nicky Hayen is het uiteraard geen gemakkelijke situatie, hij mist een van zijn belangrijke pionnen. "We hebben begrip voor de situatie van Ordonez", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "We missen een belangrijke speler, maar we hebben daar heel weinig invloed op."

"We kunnen dit niet controleren. Laat ons focussen op de jongens die wel klaar zijn om te spelen. We gaan met Ordonez verder op een rustige manier. Iedereen blijft zijn job doen. Vorig weekend zat hij op het vliegtuig, omdat ik het gevoel had dat hij klaar is", klinkt het.

"Op een bepaald moment wordt er een beslissing genomen door de club, en dan krijg je een nieuwe situatie. We kunnen enkel maar wachten tot het einde van de transferperiode. Tot dan steken we er niet te veel energie in", besluit de trainer van Club Brugge.