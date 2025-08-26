Cyriel Dessers ziet nog kansen tegen Club Brugge: "We hebben weinig keuze..."

Cyriel Dessers gelooft nog in een ommekeer tegen Club Brugge. Rangers moet woensdag voor een stunt zorgen om alsnog kans te maken op de League Phase.

Club Brugge kijkt woensdagavond Rangers in de ogen. Voor de Schotten wordt het een moeilijke opdracht om door te stoten, want Club mag dit eigenlijk gewoon niet meer uit handen geven.

Toch zal Rangers, met Cyriel Dessers, proberen om de Bruggelingen uit balans te brengen en alsnog een ticket voor de League Phase te veroveren. De Belgische spits ziet nog kansen voor zijn ploeg.



"Die 1-3 was inderdaad een levenslijn, maar dan nog denk ik dat we weinig keuze hebben: we moeten vol gaan aanvallen, want we hebben minstens twee goals nodig", zegt Dessers bij Het Nieuwsblad. "En dat terwijl we ondertussen ook de nul moeten houden."

"Allesbehalve een simpele opdracht. Maar het blijft voetbal. In het verleden hebben we al gelijkaardige stunts gerealiseerd", klinkt het. Niets is onmogelijk in het voetbal, dat weten we al langer. "De spelers trokken zich alleszins op aan die tweede helft."

"Al blijft het resultaat wel wat het is. Het wordt zaak van op voorsprong te komen en wie weet sluipt er bij Club dan wel wat twijfel in de ploeg. Maar het is duidelijk dat voor ons alles dan wel zal moeten meezitten en dat we een topprestatie zullen moeten leveren", besluit Dessers.