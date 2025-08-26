Hein Vanhaezebrouck ziet door Anderlecht uitgeleende speler terugkeren en potten breken

Hein Vanhaezebrouck ziet door Anderlecht uitgeleende speler terugkeren en potten breken
Keisuke Goto is nog maar enkele weken actief bij STVV, maar volgens analist Hein Vanhaezebrouck is de Japanse spits nu al een voltreffer. De huurling van Anderlecht liet meteen van zich spreken met doelpunten tegen La Louvière en Zulte Waregem.

“Die jongen maakt goals met zijn ogen toe”, zegt Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. “Als hij dit seizoen blijft presteren, zie ik hem volgend jaar gewoon terugkeren naar Anderlecht en daar wél zijn kansen krijgen.”

De keuze van STVV om Goto binnen te halen, noemt Vanhaezebrouck een slimme zet. Niet alleen omdat de spits meteen scoort, maar ook omdat hij zich snel kan aanpassen in de Japanse enclave die de club de voorbije jaren uitbouwde. “Het helpt dat hij in een vertrouwde omgeving terechtkomt”, klinkt het. “En ook dat de kleedkamer niet meer zo verdeeld is als vorig seizoen.”

Lamkel Zé wel verkeerde keuze

Daarmee verwijst hij naar de turbulente periode waarin Didier Lamkel Zé nog deel uitmaakte van de selectie. “Je moet al behoorlijk wanhopig zijn om Lamkel Zé binnen te halen”, stelt Vanhaezebrouck scherp.

“André Pinto vindt dat nog altijd geen verkeerde keuze, maar ik blijf erbij: als je geen topclub bent, moet je het hebben van het collectief, van werkkracht, honger en samenhorigheid. Niet van individuen die zichzelf belangrijker vinden dan het team.”

De Japanse inbreng bij STVV is volgens de analist een van de grootste troeven van de club. “Japan blijft een van de landen die het best bij België passen”, zegt hij. “Hun voetbalstijl is dynamisch, technisch en heel gedreven. Bovendien zijn Japanse spelers vaak verfijnder omdat ze vaker tweevoetig zijn. Dat sluit perfect aan bij de manier waarop er in België gevoetbald wordt.”

Anderlecht
Keisuke Goto

