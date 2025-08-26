Het is bijna zover: Antwerp neemt afscheid van een van zijn sterkhouders

Michel-Ange Balikwisha zal Antwerp verlaten na vier jaar. De Belgische vleugelspeler moet eerst zijn medische keuring ondergaan voordat hij zich bij Celtic Glasgow kan aansluiten. De deal is zo goed als rond.

In Antwerpen staat een sterkhouder op het punt een nieuw hoofdstuk te beginnen. Na 4 jaar en trofeeën komt het verhaal tussen Antwerp en een van zijn sterke mannen tot een einde. Een nieuwe uitdaging wacht in het buitenland.

In 2021 is hij overgekomen van Standard voor vijf miljoen euro en ondertussen heeft Michel Ange Balikwisha een belangrijke plek ingenomen in de selectie. Met 145 gespeelde wedstrijden, 30 doelpunten en 17 assists heeft hij zich bewezen als een regelmatige speler.

Vaste speler bij Antwerp

Zijn tijd bij Bosuil zal in het geheugen gegrift blijven. In 2023 heeft hij bijgedragen aan een van de mooiste hoofdstukken van de club met een nationale triomf: het kampioenschap, de Beker van België en de Supercup.

Volgens Gazet van Antwerpen hebben Antwerp en Celtic Glasgow een akkoord bereikt voor zijn transfer. Het Nieuwsblad voegt eraan toe dat hij deze dinsdag de Eurostar heeft genomen richting Londen, de eerste stap voordat hij naar Schotland vertrekt. De speler zal er eerstdaags zijn medische keuring ondergaan.

Michel-Ange Balikwisha kreeg het sein van #antwerp dat hij zijn medische tests bij Celtic kan gaan afleggen en zijn transfer kan afhandelen. De flankaanvaller reisde dinsdag alvast met de Eurostar naar Londen en wordt weldra dus in Glasgow verwacht. pic.twitter.com/704DcXCSpy — David Van den Broeck (@david_vdb) August 26, 2025

Vandaag geschat op zeven miljoen euro door Transfermarkt, krijgt de Belgische vleugelspeler een nieuwe etalage door Celtic te versterken. Een club die gewend is aan Europese avonden - al zal dat niet in de Champions League zijn.