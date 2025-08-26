Transfer in de maak? Entourage van Turkse topclub reist naar Engeland af om deal te sluiten voor Wout Faes

Transfer in de maak? Entourage van Turkse topclub reist naar Engeland af om deal te sluiten voor Wout Faes
Word fan van Leicester City! 51

Het dossier van de transfer van Wout Faes naar Turkije lijkt vooruit te gaan. Het bestuur van Beşiktaş is naar Engeland gereisd om de onderhandelingen voort te zetten.

Met het oog op het Wereldkampioenschap van volgende zomer wil Wout Faes Leicester City verlaten. De Rode Duivel heeft geen zin om op het tweede niveau van het Engelse voetbal te spelen en weet dat hij meer kans zou hebben om geselecteerd te worden voor België in een competitie van hoger niveau.

Besiktas is de afgelopen dagen genoemd als geïnteresseerde club. Transferexpert Fabrizio Romano onthulde dat de club interesse toonde in de Belgische verdediger.

De Turkse club wil de verdediging versterken, en volgens het Turkse medium Takvim is het clubmanagement zelfs naar Engeland gereisd om een mogelijke transfer te bespreken. De onderhandelingen zijn momenteel nog gaande.

Een contract van 3 seizoenen (+ 1)

Een contract van drie seizoenen met een jaar optie wordt besproken. De marktwaarde van de Belgische speler wordt geschat op 15 miljoen euro en zijn huidige contract bij de Foxes loopt nog tot juni 2027.

Na 3 jaar in Engeland zou Wout Faes zijn eerste avontuur in Turkije beleven. Voor Leicester heeft hij eerder al gespeeld bij Stade de Reims (Frankrijk), Oostende, SC Heerenveen en Excelsior Rotterdam (beide Nederland).

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
The Championship
The Championship Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Leicester City
Wout Faes

Meer nieuws

Soap rond Ordonez nog bijlange niet afgelopen: Club Brugge twijfelt ook aan financiën van Marseille

Soap rond Ordonez nog bijlange niet afgelopen: Club Brugge twijfelt ook aan financiën van Marseille

08:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/08: Stassin - Lammens

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/08: Stassin - Lammens

08:20
Spits ziet zijn kans en wil absoluut transfer om naar WK te kunnen met Duivels, maar... zijn club ligt dwars

Spits ziet zijn kans en wil absoluut transfer om naar WK te kunnen met Duivels, maar... zijn club ligt dwars

08:20
Anderlecht probeert Luis Vazquez te slijten, maar JPL-club wil niet toehappen

Anderlecht probeert Luis Vazquez te slijten, maar JPL-club wil niet toehappen

08:00
Deze ploeg wil Senne Lammens nog wegkapen voor de neus van Manchester United, maar... weinig kans

Deze ploeg wil Senne Lammens nog wegkapen voor de neus van Manchester United, maar... weinig kans

07:40
En ineens staat Jan-Carlo Simic op vertrekken bij Anderlecht: onderhandelingen al opgestart

En ineens staat Jan-Carlo Simic op vertrekken bij Anderlecht: onderhandelingen al opgestart

07:00
1
Na de prima competitiestart: Heeft RFC Liège zijn nieuwe Adriano Bertaccini eindelijk gevonden?

Na de prima competitiestart: Heeft RFC Liège zijn nieuwe Adriano Bertaccini eindelijk gevonden?

06:30
Openhartig interview met Anderlecht-verrassing Marco Kana die Vanhaezebrouck tegenspreekt: "De nieuwe Kompany?" Interview

Openhartig interview met Anderlecht-verrassing Marco Kana die Vanhaezebrouck tegenspreekt: "De nieuwe Kompany?"

06:00
Is het al goud wat blinkt bij de Kanaries? Er zijn nog ferme werkpunten ook

Is het al goud wat blinkt bij de Kanaries? Er zijn nog ferme werkpunten ook

05:30
Jarne Steuckers laat er geen enkele twijfel over bestaan richting terugwedstrijd in Genk

Jarne Steuckers laat er geen enkele twijfel over bestaan richting terugwedstrijd in Genk

23:30
📷 Ziehier het Rode Duivels-shirt voor het Wereldkampioenschap 2026!

📷 Ziehier het Rode Duivels-shirt voor het Wereldkampioenschap 2026!

23:00
1
Voormalige flankspeler van Club Brugge gooit hoge ogen in La Liga

Voormalige flankspeler van Club Brugge gooit hoge ogen in La Liga

22:30
7
OFFICIEEL: Tweedeklasser Lommel neemt afscheid van miljoenenaankoop

OFFICIEEL: Tweedeklasser Lommel neemt afscheid van miljoenenaankoop

22:00
2
Patro Eisden Maasmechelen blijft maar gaan: Tweedeklasser haalt nieuwe middenvelder in huis

Patro Eisden Maasmechelen blijft maar gaan: Tweedeklasser haalt nieuwe middenvelder in huis

21:40
Racing Genk neemt afscheid van overbodige middenvelder

Racing Genk neemt afscheid van overbodige middenvelder

21:20
4
Marco Kana trekt vol vertrouwen richting Athene: "Getoond dat we niet bang hoeven te zijn"

Marco Kana trekt vol vertrouwen richting Athene: "Getoond dat we niet bang hoeven te zijn"

21:00
1
Versterking of vogel voor de kat dit seizoen in JPL: "Te veel kwaliteit verloren"

Versterking of vogel voor de kat dit seizoen in JPL: "Te veel kwaliteit verloren"

20:15
2
Twee spelers van La Louvière in ons team van de week!

Twee spelers van La Louvière in ons team van de week!

20:40
1
"Lukaku's blessure? Een zware klap voor ons": Kevin De Bruyne spreekt na zijn eerste goal voor Napoli

"Lukaku's blessure? Een zware klap voor ons": Kevin De Bruyne spreekt na zijn eerste goal voor Napoli

20:20
1
OFFICIEEL: OHL haalt middenvelder in huis met ervaring in de Champions League

OFFICIEEL: OHL haalt middenvelder in huis met ervaring in de Champions League

20:00
Club Brugge-aanvaller mag na amper één seizoen alweer beschikken

Club Brugge-aanvaller mag na amper één seizoen alweer beschikken

19:40
22
Moussa N'Diaye is terug in het land na tragisch overlijden van jongere broer

Moussa N'Diaye is terug in het land na tragisch overlijden van jongere broer

19:20
STVV blaakt van ambitie: "Dit is geen sprookje"

STVV blaakt van ambitie: "Dit is geen sprookje"

18:50
1
KV Mechelen communiceert duidelijk richting de fans: dit zal er nog gebeuren deze mercato

KV Mechelen communiceert duidelijk richting de fans: dit zal er nog gebeuren deze mercato

19:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/08: Stulic

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/08: Stulic

18:00
Marc Wilmots heeft nog werk deze zomer: dit is zijn laatste verwachte project deze mercato

Marc Wilmots heeft nog werk deze zomer: dit is zijn laatste verwachte project deze mercato

18:40
Bondscoach Rudi Garcia verrast: deze JPL-spelers zitten in de voorselectie van de Rode Duivels

Bondscoach Rudi Garcia verrast: deze JPL-spelers zitten in de voorselectie van de Rode Duivels

18:20
4
De kassa rinkelt: 'Charleroi vangt vijf miljoen euro voor aanvaller'

De kassa rinkelt: 'Charleroi vangt vijf miljoen euro voor aanvaller'

18:00
2
OFFICIEEL: KV Mechelen haalt versterking bij Lierse

OFFICIEEL: KV Mechelen haalt versterking bij Lierse

17:40
2
Silvio Proto neemt het op voor Standard-speler: "Dit is niet normaal, hij moet meer respect afdwingen"

Silvio Proto neemt het op voor Standard-speler: "Dit is niet normaal, hij moet meer respect afdwingen"

17:20
1
Standard-coach Rednic staat onder druk: dit is wat het bestuur ervan vindt

Standard-coach Rednic staat onder druk: dit is wat het bestuur ervan vindt

17:00
7
Peter Vandenbempt hard voor Belgische topclub: "Het deed pijn aan de ogen"

Peter Vandenbempt hard voor Belgische topclub: "Het deed pijn aan de ogen"

16:30
2
Vanderbiest zal vloeken: KV Mechelen-aanvaller maanden uit met zware blessure

Vanderbiest zal vloeken: KV Mechelen-aanvaller maanden uit met zware blessure

16:00
Eredivisie-club strijdt met Zwitserse ploeg om sterkhouder van RAAL: club heeft duidelijk standpunt ingenomen

Eredivisie-club strijdt met Zwitserse ploeg om sterkhouder van RAAL: club heeft duidelijk standpunt ingenomen

15:30
1
Filip Joos haalt snoeihard uit naar de VAR: "Dit is echt niet te geloven, lachwekkend, onwaarschijnlijk"

Filip Joos haalt snoeihard uit naar de VAR: "Dit is echt niet te geloven, lachwekkend, onwaarschijnlijk"

15:00
7
Nadat gerucht eigen leven ging leiden: Antwerp-sterkhouder Vincent Janssen spreekt krachtige taal over zijn toekomst Reactie

Nadat gerucht eigen leven ging leiden: Antwerp-sterkhouder Vincent Janssen spreekt krachtige taal over zijn toekomst

14:10
4

Meer nieuws

Populairste artikels

The Championship

 Speeldag 46
Swansea Swansea 3-3 Oxford Utd Oxford Utd
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 1-2 Leeds United Leeds United
Sheffield United Sheffield United 1-1 Blackburn Blackburn
Burnley Burnley 3-1 Millwall Millwall
Norwich City Norwich City 4-2 Cardiff City Cardiff City
Bristol City Bristol City 2-2 Preston North End Preston North End
Watford Watford 1-1 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday
Sunderland Sunderland 0-1 QPR QPR
West Bromwich West Bromwich 5-3 Luton Town Luton Town
Coventry City Coventry City 2-0 Middlesbrough Middlesbrough
Portsmouth Portsmouth 1-1 Hull City Hull City
Derby County Derby County 0-0 Stoke City Stoke City

Nieuwste reacties

King of Highbury King of Highbury over En ineens staat Jan-Carlo Simic op vertrekken bij Anderlecht: onderhandelingen al opgestart -URKO -URKO over OFFICIEEL: Racing Genk neemt afscheid van overbodige middenvelder Kevin DB Kevin DB over 📷 Ziehier het Rode Duivels-shirt voor het Wereldkampioenschap 2026! -URKO -URKO over 'Antwerp heeft cash nodig': waarom topdeals dringend worden op Bosuil TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Het laatste woord is er nog niet over gezegd: Ordonez en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Bondscoach Rudi Garcia verrast: deze JPL-spelers zitten in de voorselectie van de Rode Duivels De pirre De pirre over Club Brugge-aanvaller mag na amper één seizoen alweer beschikken MALYNWA MALYNWA over OFFICIEEL: Tweedeklasser Lommel neemt afscheid van miljoenenaankoop De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Dit heeft ex-scheidsrechter Gumienny te zeggen over rode kaart voor Dennis Praet André Coenen André Coenen over "We zullen hem voor 60 miljoen verkopen": net weg bij Standard, maar meteen indrukwekkend in buitenland Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved