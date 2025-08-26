Transfer in de maak? Entourage van Turkse topclub reist naar Engeland af om deal te sluiten voor Wout Faes

Het dossier van de transfer van Wout Faes naar Turkije lijkt vooruit te gaan. Het bestuur van Beşiktaş is naar Engeland gereisd om de onderhandelingen voort te zetten.

Met het oog op het Wereldkampioenschap van volgende zomer wil Wout Faes Leicester City verlaten. De Rode Duivel heeft geen zin om op het tweede niveau van het Engelse voetbal te spelen en weet dat hij meer kans zou hebben om geselecteerd te worden voor België in een competitie van hoger niveau.

Besiktas is de afgelopen dagen genoemd als geïnteresseerde club. Transferexpert Fabrizio Romano onthulde dat de club interesse toonde in de Belgische verdediger.

De Turkse club wil de verdediging versterken, en volgens het Turkse medium Takvim is het clubmanagement zelfs naar Engeland gereisd om een mogelijke transfer te bespreken. De onderhandelingen zijn momenteel nog gaande.

Een contract van 3 seizoenen (+ 1)

Een contract van drie seizoenen met een jaar optie wordt besproken. De marktwaarde van de Belgische speler wordt geschat op 15 miljoen euro en zijn huidige contract bij de Foxes loopt nog tot juni 2027.

Na 3 jaar in Engeland zou Wout Faes zijn eerste avontuur in Turkije beleven. Voor Leicester heeft hij eerder al gespeeld bij Stade de Reims (Frankrijk), Oostende, SC Heerenveen en Excelsior Rotterdam (beide Nederland).