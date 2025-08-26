Vreemd gerucht: 'Aston Villa wil Tielemans verkopen, Turkse club biedt hem enorm salaris'

Youri Tielemans is in de vorm van zijn leven en is een belangrijke speler bij Aston Villa. Maar de Engelse club zou grote transfers willen realiseren en zou hem dus kunnen laten gaan.

Het is een vreemd gerucht dat uit Turkije komt via het invloedrijke medium Fanatik. Volgens hen overweegt Aston Villa... om zich te ontdoen van Youri Tielemans (28 jaar). De Villains zouden zich willen versterken met twee grote namen: Nicolas Jackson (Chelsea) en Adrien Rabiot, die door Olympique de Marseille naar de uitgang geduwd wordt.

Tielemans heeft nog slechts twee jaar contract over en zonder verlenging zou hij dus steeds minder kunnen opleveren voor Aston Villa als hij deze zomer niet vertrekt. En Fanatik beweert dat Fenerbahçe klaar zou staan om van deze situatie te profiteren door een enorm bod voor Tielemans zou voorbereiden.

Zou Tielemans geïnteresseerd zijn?

Hoewel het bedrag dat aan Villa is aangeboden niet bekend is, zou Fenerbahçe vooral Youri Tielemans een vorstelijk salaris willen bieden: er wordt gesproken over een jaarlijks loon van 8 miljoen euro, tegenover 4,9 miljoen op dit moment in Engeland.

Het blijft nu afwachten of dit gerucht enige grond van waarheid heeft, aangezien het lijkt alsof het uit het niets komt... en vooral of Youri Tielemans een dergelijke transfer overweegt op dit punt in zijn carrière, nu hij eindelijk de status van belangrijke speler in de Premier League heeft.

Een jaar voor het WK 2026 zou het inderdaad verrassend zijn om een potentiële basisspeler bij de Rode Duivels te zien kiezen voor wat een sportieve stap terug zou zijn. Maar Fenerbahçe biedt een uitdagende mogelijkheid in vergelijking met Saoedi-Arabië... en lijkt bereid te zijn een vergelijkbaar salaris te bieden.