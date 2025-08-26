Wie is Kaye Furo, de 18-jarige die de voorkeur krijgt op Gustaf Nilsson bij Club Brugge?

Met de transferdeadline in zicht heeft Club Brugge duidelijk gekozen voor de toekomst: het jonge talent Kaye Furo krijgt voortaan de kans om zich te bewijzen in het eerste elftal. Hij is één van de redenen waarom Gustaf Nilsson al na één seizoen mag vertrekken bij blauw-zwart.

De 19-jarige aanvaller, die vorig seizoen al indruk maakte bij Club NXT, wordt door coach Nicky Hayen gezien als een speler met het potentieel om door te breken op het hoogste niveau. Daarnaast heeft hij een gelijkaardig profiel als Nilsson: met zijn 1m90 is hij ook groot en kan als pivot spelen.

Groot talent

Furo stond al langer te boek als een van de meest veelbelovende spelers uit de Brugse jeugdopleiding. Blessureleed hield hem even aan de kant, maar zijn techniek, snelheid en neus voor doelpunten hebben intern zoveel vertrouwen gewekt dat hij nu voorrang krijgt in de pikorde bij de aanvallers.



Waar ervaren spitsen de voorbije jaren vaak de voorkeur kregen, verschuift de aandacht nu naar een project op lange termijn. De clubleiding ziet in Furo een speler die, mits voldoende speelminuten, kan uitgroeien tot een vaste waarde en misschien zelfs transferinteresse kan opwekken van topcompetities.

Nu al interesse

Ook sportief heeft de doorbraak van Furo zijn voordelen. Club Brugge wil de komende weken en maanden inzetten op frisse energie voorin, met aanvallers die hongerig zijn om zich te bewijzen. In een selectie waarin gevestigde namen vaak onder vuur liggen, biedt een talent als Furo een nieuw elan en vooral de gretigheid waar de fans zo naar verlangen.

Dat er interesse is vanuit het buitenland, vooral uit Duitsland, is voor de Brugse directie een extra reden om snel te handelen. Door hem nu speelminuten te geven, hoopt men niet alleen zijn ontwikkeling te versnellen, maar ook te vermijden dat hij te vroeg de deur uitgaat.

Voor Club Brugge is het inzetten op eigen jeugd niet nieuw. Het Brugse publiek kijkt reikhalzend uit naar wat hij kan brengen in het eerste elftal.