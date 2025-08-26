Wordt het dan deze Europese topper voor Tolu? Alternatief voor zijn goeie vriend die transfer in het water zag vallen

Tolu Arokodare staat aan de vooravond van een cruciale week. De Genkse spits wordt genoemd als plan C voor zowel AC Milan als Napoli. Het Italiaanse medium Gazzetta dello Sport bracht zijn naam maandag naar buiten, waardoor de aandacht op hem flink toeneemt.

In Italië stijgt de druk voor de topclubs. De zomermercato sluit daar op 1 september, wat betekent dat Napoli nog een vervanger voor Lukaku wil vinden en AC Milan op zoek blijft naar een krachtige aanvaller.

Lange tijd leek Victor Boniface de kandidaat, maar medische tests bij de spits van Leverkusen gaven geen volledige garanties, waardoor beide clubs hun zoektocht moesten heroriënteren.

De pech van Boniface kan een opportuniteit zijn voor Arokodare. De Nigeriaanse spits, die tevens een goede vriend is van Boniface, blijft in beeld bij zowel Napoli als AC Milan. Toch is de concurrentie groot: ook Hojlund (Manchester United), Vlahovic (Juventus), Harder (Sporting Lissabon) en Jackson (Chelsea) staan op het verlanglijstje van de Italiaanse clubs. Jackson lijkt echter al voor Bayern München te kiezen.

20 miljoen of njet

Ondanks de speculaties blijft Arokodare gefocust bij KRC Genk. Maandag trainde hij voluit en hij is voorlopig beschikbaar voor de return van de Europa League-play-offs tegen Lech Poznan donderdag. Genk wil hem graag aan het team houden zolang de transfer niet rond is.

Financieel staat er echter veel op het spel. KRC Genk is bereid om mee te werken aan een transfer van hun topschutter, maar alleen als er een aanzienlijke som tegenover staat. Het bedrag moet naar verluidt boven de 20 miljoen euro liggen, wat de transfer tot een serieuze investering voor de Italiaanse topclubs maakt.

