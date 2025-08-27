Bijna twee nieuwe elftallen in huis gehaald: Belgische profclub is heel ambitieus en haalt opnieuw een speler in huis

Patro Eisden Maasmechelen zit ondertussen al aan niet minder dan achttien nieuwkomers. Dat is al meer dan één en bijna twee volledige nieuwe elftallen. Er is nu een nieuwe speler bijgekomen.

Patro Eisden Maasmechelen is met de nodige ambitie begonnen aan het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League. Tot op heden zijn de resultaten niet uitmuntend, maar ook zeker niet slecht.

En ondertussen blijft het team van Stijn Stijnen wel nieuwe spelers in huis halen. Deze keer hebben ze nog eens een rechtsachter in huis gehaald.

Telraam voor de aanwinsten van Patro Eisden Maasmechelen

"Aloïs Penin komt onze rangen versterken. De rechtsback mocht op speeldag 3 meteen debuteren in de basis tegen Club NXT, waar hij een goede indruk achterliet. De 22-jarige Fransman komt over van RAEC Bergen", aldus paars-wit in een persbericht.

“Aloïs heeft het Patro-profiel en leverde meteen een sterke eerste prestatie af", gelooft ook Stijn Stijnen zelf enorm in de zaak.

Benin is de zoveelste nieuwkomer bij Patro Eisden Maasmechelen. Samen moeten ze zo proberen de promotie naar eerste klasse te bewerkstelligen - als het even kan al dit seizoen.