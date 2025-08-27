Buiten de geblesseerden nog twee extra afwezigen bij Anderlecht voor cruciale return tegen AEK Athene

Anderlecht vertrok woensdag naar Griekenland voor de cruciale return tegen AEK Athene. Na het 1-1 gelijkspel in Brussel moet paars-wit donderdag winnen om Europees voetbal veilig te stellen.

Anderlecht reisde woensdagvoormiddag naar Griekenland voor de levensbelangrijke wedstrijd tegen AEK Athene. Die zal donderdagavond gespeeld worden.

De heenwedstrijd in het Lotto Park eindigde op een 1-1 gelijkspel, al had paars-wit hier meer uit kunnen halen. Nu moeten ze er in Griekenland voor zorgen dat ze dit seizoen Europees voetbal kunnen spelen.



Als Anderlecht verliest, is er geen vangnet meer onder de Conference League. Toen de Brusselaars deze ochtend vertrokken vlogen Killian Sardella en Ilay Camara uiteraard niet mee. Zij zijn nog geblesseerd.

Nieuwkomers Mihajlo Cvetkovic en Cedric Hatenboer zijn ook nog niet welkom in de selectie. Verder ontbreken Moussa N'Diaye en Théo Leoni nog.

Die laatstgenoemde mag vertrekken, terwijl N'Diaye om persoonlijke redenen niet meereist. Jan-Carlo Simic is er wel bij, ondanks het feit dat Anderlecht met Lazio praat over een transfer.