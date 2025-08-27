Club-spits Romeo Vermant komt zelf met update over zijn blessure

Romeo Vermant mist de clash van Club Brugge tegen Rangers door een blessure. Hij hoopt na de interlandbreak terug te keren, maar geniet intussen van de sfeer vanuit de tribune.

Club Brugge neemt het woensdagavond op tegen Rangers in de play-offs van de Champions League. Romeo Vermant staat niet op het veld. De geblesseerde spits zit nu in de tribunes.

"De blessure is vervelend, maar niet zo erg", gaf hij een update bij HLN. "Het is belangrijk om mijn tijd te nemen. Na de interlandperiode hoop ik terug in de selectie te kunnen zitten. We zullen zien hoe alles verloopt."



Een wedstrijd zoals woensdag tegen Rangers is er een om nooit te vergeten. "Het is wel heel zuur dat ik vandaag niet kan spelen, zeker als je ziet welke sfeer hier hangt. Dit hoort nu eenmaal bij het voetbal."

Maar zijn afwezigheid wordt goed opgevangen. Een nieuwe spits lijkt overbodig. "We hebben nu drie, vier heel goede spitsen", gaat Vermant verder.

"Natuurlijk ziet niet iedereen wat er op training gebeurt, maar we hebben kwaliteiten genoeg om de aanval te dragen. We zullen zien of het management nog een spits haalt de komende weken", besluit de Club-spits.