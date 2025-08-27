"Cruciaal voor iedereen": Dit heeft Anderlecht-coach Besnik Hasi te zeggen in aanloop naar levensbelangrijke match

Anderlecht moet donderdag in Athene voorbij AEK om Europees voetbal veilig te stellen. Na het 1-1 gelijkspel in Brussel is de druk groot: verlies betekent meteen einde van de Europese campagne. Coach Hasi sprak woensdagnamiddag met de pers.

Anderlecht kon niet bepaald een goede uitgangspositie versieren in het Lotto Park vorige week. De troepen van Besnik Hasi moeten met een 1-1 gelijkspel verder op het veld van AEK Athene.

En of het belangrijk is. Na de uitschakeling tegen Häcken in de voorrondes van de Europa League, is de Conference League nu het laatste vangnet. Als er donderdag verloren wordt, betekent dat geen Europees voetbal voor Anderlecht.



"Het is cruciaal voor iedereen. Voor de club, voor de spelers, voor onze uitstraling en financiën. De jonge spelers zullen zich in dat geval verder kunnen ontplooien in Europese matchen. In wedstrijden waarin soms zo’n helse sfeer zal hangen als hier", zegt coach Besnik Hasi volgens Het Nieuwsblad.

"Al moeten we straks niet te veel focussen op de Griekse ambiance hier. We moeten ons concentreren op ons eigen spel. Als we snel scoren, zullen de AEK-fans mogelijk ook kritischer worden naar hun eigen ploeg toe", klinkt het. Dat was overigens het geval bij Rangers-Club Brugge afgelopen week.

"Wij willen het spel naar onze kant trekken. We gaan onze manier van voetballen met hoge pressing niet veranderen, maar ik verwacht wel een andere tegenstander dan vorige week. Gaan ze opnieuw zo afwachten? AEK gaat meer intensiteit en drang naar voren brengen. Het is een ervaren technische ploeg met snelle spitsen. We kennen hun sterktes en hun zwaktes. Of we voorbereid zijn op penalty’s? We zijn altijd op alles voorbereid", besluit Hasi.