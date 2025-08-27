Dit heeft AEK Athene-coach Nikolic te zeggen voor cruciale match tegen Anderlecht

Dit heeft AEK Athene-coach Nikolic te zeggen voor cruciale match tegen Anderlecht
Foto: © Photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht speelt donderdag de cruciale return tegen AEK Athene. Na de 1-1 in Brussel ligt alles nog open en strijdt paars-wit in Griekenland voor een Europees ticket.

Anderlecht staat donderdag al voor een van de belangrijkste wedstrijden van zijn seizoen. De returnwedstrijd tegen AEK Athene wordt dan gespeeld in Griekenland.

Een week geleden werd het 1-1 in het Lotto Park en dus maken beide ploegen nog kans. Een zege wil Europees voetbal zeggen.

Lees ook... Voor de derde keer in een jaar: Anderlecht opnieuw gestraft door de UEFA

AEK Athene-coach Marko Nikolic wil dat zijn groep zich herpakt na de heenmatch, die voor hem onvoldoende was. "We zullen hard moeten werken om Anderlecht te elimineren", zegt hij volgens Het Nieuwsblad.

"We waren niet scherp genoeg in Brussel maar dat zal ons nu niet overkomen. Deze wedstrijd wordt ook een mentale strijd. We moeten kalm en vastberaden blijven", gaat hij verder.

"Als iemand ons twee maanden geleden had gezegd dat we hier in eigen huis een allesbeslissend duel zouden spelen voor de Europese competitiefase, dan hadden we daar direct voor getekend", besluit Nikolic.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg AEK Athene - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (28/08).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
AEK Athene
Marko Nikolić

Meer nieuws

Voor de derde keer in een jaar: Anderlecht opnieuw gestraft door de UEFA

Voor de derde keer in een jaar: Anderlecht opnieuw gestraft door de UEFA

19:20
Winnen is levensbelangrijk, maar dit is waarom Anderlecht niet hoeft te vrezen

Winnen is levensbelangrijk, maar dit is waarom Anderlecht niet hoeft te vrezen

18:40
1
Uitgespeeld bij Union... maar lonkt een transfer naar Italië of Engeland?

Uitgespeeld bij Union... maar lonkt een transfer naar Italië of Engeland?

23:00
"Cruciaal voor iedereen": Dit heeft Anderlecht-coach Besnik Hasi te zeggen in aanloop naar levensbelangrijke match

"Cruciaal voor iedereen": Dit heeft Anderlecht-coach Besnik Hasi te zeggen in aanloop naar levensbelangrijke match

17:40
🎥 Club Brugge draait Rangers door de gehaktmolen en gaat oververdiend naar de Champions League

🎥 Club Brugge draait Rangers door de gehaktmolen en gaat oververdiend naar de Champions League

22:48
Olivier Renard bracht hem ooit naar België, nu wil hij Anderlecht uit Europa knikkeren

Olivier Renard bracht hem ooit naar België, nu wil hij Anderlecht uit Europa knikkeren

20:00
Bijna twee nieuwe elftallen in huis gehaald: Belgische profclub is heel ambitieus en haalt opnieuw een speler in huis

Bijna twee nieuwe elftallen in huis gehaald: Belgische profclub is heel ambitieus en haalt opnieuw een speler in huis

22:40
Ritchie De Laet komt met gouden tip voor Senne Lammens als hij naar Manchester United trekt

Ritchie De Laet komt met gouden tip voor Senne Lammens als hij naar Manchester United trekt

22:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Muja - Arokodare - Euvrard - Vardy - Ordonez - Lukebakio - Carrasco

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Muja - Arokodare - Euvrard - Vardy - Ordonez - Lukebakio - Carrasco

20:20
Buiten de geblesseerden nog twee extra afwezigen bij Anderlecht voor cruciale return tegen AEK Athene

Buiten de geblesseerden nog twee extra afwezigen bij Anderlecht voor cruciale return tegen AEK Athene

13:00
5
Peter Vandenbempt zegt wat hij vindt van Euvrard als nieuwe T1 bij Standard

Peter Vandenbempt zegt wat hij vindt van Euvrard als nieuwe T1 bij Standard

22:00
Club-spits Romeo Vermant komt zelf met update over zijn blessure

Club-spits Romeo Vermant komt zelf met update over zijn blessure

21:20
"Hij is een veel betere voetballer": Filip Joos vergelijkt El Ouahdi met Liverpool-speler

"Hij is een veel betere voetballer": Filip Joos vergelijkt El Ouahdi met Liverpool-speler

21:00
2
Mircea Rednic, de eerste foute keuze van Marc Wilmots

Mircea Rednic, de eerste foute keuze van Marc Wilmots

20:40
1
OFFICIEEL: Arbnor Muja (ex-Antwerp) keert terug naar de Jupiler Pro League

OFFICIEEL: Arbnor Muja (ex-Antwerp) keert terug naar de Jupiler Pro League

20:20
'KAA Gent vindt oplossing voor overbodige pion na héél opmerkelijke transferverhaal'

'KAA Gent vindt oplossing voor overbodige pion na héél opmerkelijke transferverhaal'

19:40
2
Peter Vandenbempt spreekt klare taal over ontslag van Rednic en is kritisch voor Standard

Peter Vandenbempt spreekt klare taal over ontslag van Rednic en is kritisch voor Standard

19:00
3
"Als ik hoorde wat ze in Neerpede verdienen..." - Philippe Albert reageert op uitspraken van Marc Wilmots over jeugd

"Als ik hoorde wat ze in Neerpede verdienen..." - Philippe Albert reageert op uitspraken van Marc Wilmots over jeugd

12:40
5
Lille heeft grote beslissing genomen over Thomas Meunier

Lille heeft grote beslissing genomen over Thomas Meunier

18:20
1
'KRC Genk denkt aan nieuwe aanvaller van 5 miljoen euro'

'KRC Genk denkt aan nieuwe aanvaller van 5 miljoen euro'

18:00
Na OH Leuven, Beerschot, Lommel en avonturen in China en Litouwen nu ... Cercle Brugge

Na OH Leuven, Beerschot, Lommel en avonturen in China en Litouwen nu ... Cercle Brugge

17:30
Alles door elkaar geschud: Vincent Euvrard kan deze week al voor grote veranderingen zorgen bij Standard

Alles door elkaar geschud: Vincent Euvrard kan deze week al voor grote veranderingen zorgen bij Standard

17:20
Situatie van Jan-Carlo Simic onduidelijk: Lazio stuit op beperkingen, andere topclub springt in de dans

Situatie van Jan-Carlo Simic onduidelijk: Lazio stuit op beperkingen, andere topclub springt in de dans

08:00
9
KRC Genk-coach Fink verklapt: "Zij zullen starten"

KRC Genk-coach Fink verklapt: "Zij zullen starten"

17:00
1
Ex-speler Antwerp, Club Brugge en Westerlo duikt op bij Sporting Hasselt en laat zich uit over eerste weken daar

Ex-speler Antwerp, Club Brugge en Westerlo duikt op bij Sporting Hasselt en laat zich uit over eerste weken daar

16:45
Dan toch nog een transfer voor Tolu? 'Premier League-club gaat bod indienen'

Dan toch nog een transfer voor Tolu? 'Premier League-club gaat bod indienen'

16:30
Geen kans meer voor JPL-teams: 'Luka Vuskovic heeft nieuwe uitdaging beet'

Geen kans meer voor JPL-teams: 'Luka Vuskovic heeft nieuwe uitdaging beet'

16:00
Vincent Euvrard zit in dezelfde situatie als Rednic en zijn voorgangers: is dit het probleem van Standard?

Vincent Euvrard zit in dezelfde situatie als Rednic en zijn voorgangers: is dit het probleem van Standard?

15:30
1
Hij verdient er nog wat aan: dit bedrag moet Standard nog aan Rednic betalen

Hij verdient er nog wat aan: dit bedrag moet Standard nog aan Rednic betalen

15:00
1
Silvio Proto waarschuwt jonge spelers: "Pas op voor parasieten!"

Silvio Proto waarschuwt jonge spelers: "Pas op voor parasieten!"

12:00
1
Kiest Dender na bliksemvertrek Euvrard voor oude bekende? Dit is de nummer één op de verlanglijst

Kiest Dender na bliksemvertrek Euvrard voor oude bekende? Dit is de nummer één op de verlanglijst

14:30
8
Rangers-coach waarschuwt blauw-zwart alvast: "Club kreeg schrik"

Rangers-coach waarschuwt blauw-zwart alvast: "Club kreeg schrik"

14:20
22
'STVV verrast en heeft beet met voormalige Antwerp-speler'

'STVV verrast en heeft beet met voormalige Antwerp-speler'

14:00
9
🎥 Zorgt deze mascotte voor de vechtlust van promovendus in Jupiler Pro League?

🎥 Zorgt deze mascotte voor de vechtlust van promovendus in Jupiler Pro League?

13:45
Rednic out, Euvrard in: zo verliepen de laatste 72 uren bij Standard

Rednic out, Euvrard in: zo verliepen de laatste 72 uren bij Standard

13:30
14
Niet Anderlecht, wel andere JPL-club: ex-Antwerp-speler op weg naar België

Niet Anderlecht, wel andere JPL-club: ex-Antwerp-speler op weg naar België

09:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Conference League

 Play-offs (T)
Riga FC Riga FC 1-0 Sparta Praag Sparta Praag
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 28/08 Wolfsberger AC Wolfsberger AC
FC Noah FC Noah 28/08 Olimpija Olimpija
Fredrikstad FK Fredrikstad FK 28/08 Crystal Palace Crystal Palace
Rapid Wien Rapid Wien 28/08 Györi ETO Györi ETO
RFS RFS 28/08 Hamrun Spartans Hamrun Spartans
Besiktas Besiktas 28/08 Lausanne Sports Lausanne Sports
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 28/08 Levski Sofia Levski Sofia
CS U Craiova CS U Craiova 28/08 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
CFR Cluj CFR Cluj 28/08 BK Häcken BK Häcken
AEK Athene AEK Athene 28/08 Anderlecht Anderlecht
Differdange Differdange 28/08 Drita Drita
Arda Kardzhali Arda Kardzhali 28/08 Raków Czestochowa Raków Czestochowa
Fiorentina Fiorentina 28/08 Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 28/08 Neman Grodno Neman Grodno
Brøndby IF Brøndby IF 28/08 Strasbourg Strasbourg
Baník Ostrava Baník Ostrava 28/08 NK Celje NK Celje
KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana 28/08 Bialystok Bialystok
Linfield Linfield 28/08 Shelbourne Shelbourne
Virtus Virtus 28/08 Breidablik Breidablik
Servette Servette 28/08 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 28/08 CD Santa Clara CD Santa Clara
Legia Warschau Legia Warschau 28/08 Hibernian Hibernian
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 28/08 Rosenborg BK Rosenborg BK

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge - Rangers FC: 6-0 Artevelde Artevelde over 'KAA Gent vindt oplossing voor overbodige pion na héél opmerkelijke transferverhaal' YoniVL YoniVL over "Hij is een veel betere voetballer": Filip Joos vergelijkt El Ouahdi met Liverpool-speler bink bink over Mircea Rednic, de eerste foute keuze van Marc Wilmots Rechoque Rechoque over Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge (als ze doorgaan) en Union in de Champions League Sebstyle Sebstyle over "Als ik hoorde wat ze in Neerpede verdienen..." - Philippe Albert reageert op uitspraken van Marc Wilmots over jeugd CCpl CCpl over Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben RememberLierse RememberLierse over Kiest Dender na bliksemvertrek Euvrard voor oude bekende? Dit is de nummer één op de verlanglijst JaKu JaKu over Verrassing van groot formaat bij Standard! Rednic buitengezet en verrassende JPL-coach neemt direct over Andreas2962 Andreas2962 over Peter Vandenbempt spreekt klare taal over ontslag van Rednic en is kritisch voor Standard Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved