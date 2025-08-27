Dit heeft AEK Athene-coach Nikolic te zeggen voor cruciale match tegen Anderlecht

Anderlecht speelt donderdag de cruciale return tegen AEK Athene. Na de 1-1 in Brussel ligt alles nog open en strijdt paars-wit in Griekenland voor een Europees ticket.

Anderlecht staat donderdag al voor een van de belangrijkste wedstrijden van zijn seizoen. De returnwedstrijd tegen AEK Athene wordt dan gespeeld in Griekenland.

Een week geleden werd het 1-1 in het Lotto Park en dus maken beide ploegen nog kans. Een zege wil Europees voetbal zeggen.



AEK Athene-coach Marko Nikolic wil dat zijn groep zich herpakt na de heenmatch, die voor hem onvoldoende was. "We zullen hard moeten werken om Anderlecht te elimineren", zegt hij volgens Het Nieuwsblad.

"We waren niet scherp genoeg in Brussel maar dat zal ons nu niet overkomen. Deze wedstrijd wordt ook een mentale strijd. We moeten kalm en vastberaden blijven", gaat hij verder.

"Als iemand ons twee maanden geleden had gezegd dat we hier in eigen huis een allesbeslissend duel zouden spelen voor de Europese competitiefase, dan hadden we daar direct voor getekend", besluit Nikolic.