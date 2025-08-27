Mircea Rednic, de eerste foute keuze van Marc Wilmots

Mircea Rednic, de eerste foute keuze van Marc Wilmots
Foto: © photonews
Het is sinds woensdagochtend bevestigd: Mircea Rednic is niet langer de trainer van Standard. Een plots vertrek dat goed weergeeft dat ze aan de Maas beseffen dat het een vergissing was.

Toen Marc Wilmots trots de naam van Mircea Rednic aankondigde als de nieuwe coach van Standard, deed dat toch wenkbrauwen fronsen. Was de 63-jarige Roemeen de juiste man voor de klus in 2025? In eigen land, na goede resultaten in het verleden, werden zijn methoden steeds meer als verouderd beschouwd, zoals Emanuel Rosu, een journalist en stemgerechtigde voor Roemenië bij de Ballon d'Or, ons uitlegde, iets meer dan twee maanden geleden.

Wilmots verdedigde zijn nieuwe coach met harde bewoordingen van zodra hij arriveerde: nee, Rednic was geen "goedkope" of "standaard" keuze, hij was zelfs zijn eerste keuze sinds de twee mannen een gesprek hadden gehad. Dat communiceerde de club in ieder geval.

Rednic, de eerste misser van Wilmots

Maar het feit is: de Roemeen was inderdaad... een misser. Hoewel de voorbereiding en de eerste wedstrijden veelbelovend leken, was dat misschien eerder te danken aan het talent van de spelers dan aan een specifiek spelplan. De blessure van Dennis Ayensa, die aan het begin van het seizoen in vorm was, heeft dan ook behoorlijk wat schade toegebracht.

De nogal inflexibele 4-4-2 van Mircea Rednic leek inderdaad uit een andere tijd te komen. Na slechts vijf speeldagen was er al een kloof ontstaan tussen de coach en een deel van zijn kleedkamer.

De boodschap van Rednic, die veel steunde op zijn assistenten, viel niet bij iedereen in goede aarde en het werd vrij duidelijk dat Standard een meer 'moderne' visie nodig had om te slagen. Marc Wilmots zei het zelf: "Mircea is niet veranderd" sinds de tijd dat de twee mannen elkaar leerden kennen; het is ook deze "ouderwetse" kant die de sportief directeur van Standard in zijn carrière parten heeft gespeeld, en dit keer had hij de nodige reactiesnelheid om dit te voorkomen.

Vanaf nu zal Vincent Euvrard de moeilijke taak hebben om de Rouches nieuw leven in te blazen, met als duidelijk doel: niet achter te blijven in de race naar de Champions' Play-offs. Dat verklaart ook het snelle ontslag van Rednic: elke punt telt, en de leiding wil geen tijd verspillen. Er is nog niets verkeerds gebeurd...

Standard

