OFFICIEEL: Arbnor Muja (ex-Antwerp) keert terug naar de Jupiler Pro League

Arbnor Muja maakt zijn terugkeer in de Jupiler Pro League. De 26-jarige flankspeler heeft zijn handtekening gezet bij STVV.

In augustus 2022 bood Antwerp 700.000 euro aan de Kosovaarse club FC Drita voor de Albanese winger Arbnor Muja. Anderhalf jaar, tien doelpunten en acht assists in 68 wedstrijden later, werd hij verkocht aan Samsunspor in Turkije voor twee miljoen euro.

Na een eerste seizoen als basisspeler bij Antwerp heeft de voormalige speler niet kunnen overtuigen bij zijn nieuwe club. Hij maakte vier goals en gaf twee assists gaf in 50 optredens.

Arbnor Muja tekent bij Sint-Truiden

Gedegradeerd tot invaller aan het begin van dit seizoen, werd Muja gelinkt aan een vertrek bij Samsunspor en aan een terugkeer naar België, bij RSC Anderlecht, volgens lokale media.

Het dossier is de afgelopen uren duidelijker geworden vóór de officiële aankondiging vanavond. De 26-jarige linkervleugelspeler keert effectief terug naar de Jupiler Pro League. Hij tekende niet bij Anderlecht, maar wel bij STVV.

"Ik herinner me de wedstrijden tegen STVV nog goed. De twee keer dat ik op Stayen speelde, voelde ik meteen hoe trouw de supporters achter hun ploeg staan. Die passie raakt je als speler. Daarom zal ik elke wedstrijd tot het uiterste gaan om jullie steun terug te betalen met goals en assists", zegt hij op de website van de Kanaries.

Een interessante versterking voor STVV, dat al een aangename verrassing is aan het begin van het seizoen door na vijf speeldagen aan de leiding te staan met een indrukwekkende 13/15. De Kanaries willen het succes van de zomer verlengen en zo lang mogelijk laten duren.

