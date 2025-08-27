Ritchie De Laet komt met gouden tip voor Senne Lammens als hij naar Manchester United trekt

Senne Lammens lijkt op weg naar Manchester United. Ritchie De Laet heeft nog een belangrijke tip voor als die transfer er uiteindelijk komt.

Senne Lammens zou dicht bij een overstap naar Manchester United staan. Galatasaray doet ook een poging, maar de Engelse club zou toch de voorkeur van Lammens genieten.

Ritchie De Laet, die zelf bij Manchester United en Antwerp speelde, vindt dat The Red Devils gewoon hun kans moeten maken. "De huidige doelmannen maken fouten", opent hij bij Gazet van Antwerpen.

"Dan kan je even goed een Belgisch talent, in wie je gelooft met het oog op de toekomst, lanceren. Haal hem dus maar binnen en gooi hem meteen voor de leeuwen", gaat hij verder. De Laet gelooft hard in Lammens.

"Senne is op wedstrijddagen zéér op zichzelf. Hij wist bij Antwerp al heel goed wat voor hem werkte om in ‘de zone’ te komen. In zijn geval was dat: zich volledig afzonderen en een boek lezen."

"Mijn belangrijkste tip voor Senne is dan ook: blijf gewoon jezelf. Tussen de sterren lopen word je rap gewoon hoor”. In het begin dacht ik: ‘Wauw, Ronaldo’, maar heel vlug had ik door dat Cristiano ook gewoon iemand was die heel hard werkte", besluit De Laet.