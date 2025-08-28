Dit zijn, naast Club Brugge, de andere ploegen die zich woensdag wisten te plaatsen voor de Champions League

Niet alleen Club Brugge heeft zich op woensdag weten te plaatsen voor de League Phase van de Champions League. Er moesten gisteravond nog vier plekjes worden verdeeld. Benfica, Qarabag en Kopenhagen zijn de gelukkigen.

We zouden het haast vergeten door de fantastische voetbalavond die Club Brugge aan het Belgische voetbal schonk, maar ook op andere Europese velden werd er nog een barrageduel afgewerkt met als inzet de League Phase van de Champions League.

Ivanovic en Benfica naar Champions League

Het Portugese Benfica, met voormalig Union-spits Franjo Ivanovic die een kwartiertje meespeelde als invaller, wist met 1-0 te winnen van Fenerbahçe uit Turkije. Dat volstond voor de kwalificatie, aangezien de heenwedstrijd op 0-0 eindigde.

Ook voor Qarabag uit Azerbeidzjan zit het Champions League-avontuur er nog niet op. Zij verloren in eigen huis wel van het Hongaarse Ferencváros, maar hadden de heenwedstrijd met een ruimer verschil gewonnen. Voor onze landgenoot Toon Raemaekers is er dus het vangnet van de Europa League.

Tenslotte was er ook nog het duel tussen Kopenhagen (Denemarken) en Basel (Zwitserland). Na een 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd, won Kopenhagen de terugwedstrijd met 2-0. En zo mogen ook zij naar de Champions League.

Loting om 18 uur

Daarmee zijn alle deelnemers aan het kampioenenbal gekend. Donderdagavond om 18 uur vindt de loting plaats in Monaco. Dan weten Union en Club Brugge tegen wie ze het de komende weken en maanden moeten opnemen.