Nicky Hayen triomfeert alweer met Club Brugge en zegt wat nu het doel is in de Champions League

Club Brugge heeft in eigen huis stevig uitgehaald tegen Rangers, het werd maar liefst 6-0. Trainer Nicky Hayen was uiteraard tevreden over de prestatie van zijn ploeg.

Met een 1-3 zege op het veld van Rangers stond Club Brugge al met één been in de League Phase van de Champions League en op eigen veld maakte blauw-zwart gehakt van de Schotten, het werd maar liefst 6-0.

Met een goal van Tresoldi na vijf minuten en een rode kaart bij Rangers na acht minuten, had Club Brugge opnieuw een droomstart tegen de Rangers. Aan de rust stond het al 5-0, een droomavond voor blauw-zwart.



Hayen heeft geen voorkeur qua ploeg in de Champions League

"We zijn heel goed aan de wedstrijd gestart en hebben exact het plan uitgevoerd wat we voor ogen hadden. We moesten de ruimte in de rug goed gebruiken en daar was de rode kaart het perfecte voorbeeld van", zei Hayen achteraf.

"De manier waarop de spelers zich gepresenteerd hebben en blijven druk zetten was goed. Dan was er ook de kans om wat jonge jongens kansen te geven. Al bij al is het een heel geslaagde avond voor ons.

Club Brugge zit donderdag in pot twee in de League Phase van de Champions League, is er een tegenstander waar hij van droomt? "Nee, totaal niet. Wij moeten gewoon nederig blijven en dat moet altijd de boodschap zijn. We zijn ambitieus, maar we zullen wel zien wie er uit de pot komt."