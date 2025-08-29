Club Brugge-CEO heeft duidelijke boodschap en wil confrontatie met het échte Barça: "Met Ordóñez naar League Phase"

Club Brugge heeft onder meer Barça geloot in de League Phase van de Champions League. Voor CEO Bob Madou mag dat een ontmoeting met het échte Barça worden. Met andere woorden: voor hem moeten de Catalanen geen B-elftal opstellen.

Madou beweert bij Het Nieuwsblad dat de loting voor hem een 7 op 10 waard is. "Voor de fans is Arsenal en Barcelona thuis fantastisch. Alleen Liverpool was nog hoger geweest." De vlucht naar het verre Kazachstan maakt hij liefst zo vroeg mogelijk, om al te barre weersomstandigheden zo toch te kunnen vermijden. Anders weet je maar nooit.

Madou wil niet te veel rekenen. "Vorig seizoen dachten we ook dat een laatste wedstrijd tegen Manchester City in ons voordeel zou zijn. En ze moesten er nog volle bak voor gaan. En als we hier nu toch zijn, laten we dan maar tegen het echte Barcelona spelen." Voorts valt het op dat er wel wat tegenstanders zijn met een Belgische link.



Fijn weerzien met Vincent Kompany

Daar gaat Madou nog dieper op in bij Het Laatste Nieuws. "De link met Charles De Ketelaere is voor ons specialer dan met de anderen. Het wordt voor mij een fijn weerzien met Vincent Kompany, die ik nog ken van bij de voetbalbond, maar voorts wordt het zoals tegen de anderen. We moeten absoluut voor de tussenronde gaan."

Het is moeilijk om na zo'n loting niet onder de indruk te zijn. "De namen van de tegenstanders zijn soms wel héél ronkend", verwijst Madou naar Arsenal en Barcelona. "Het is fijn om die twee clubs thuis te ontvangen, dat spreekt absoluut tot de verbeelding." Benieuwd wat dat geeft met ook het stijgende spelpeil aan Brugse kant.

Club Brugge wil Ordóñez behouden

Gaat er bij Club Brugge nog veel bewegen op transfergebied, inkomend of uitgaand, voor aanvang van de Champions League? "Dat blijft onvoorspelbaar, maar het is niet de bedoeling: we zouden graag met deze kern naar de League Phase gaan. Ook met Ordóñez erbij."