Club Brugge-CEO heeft duidelijke boodschap en wil confrontatie met het échte Barça: "Met Ordóñez naar League Phase"

Club Brugge-CEO heeft duidelijke boodschap en wil confrontatie met het échte Barça: "Met Ordóñez naar League Phase"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge heeft onder meer Barça geloot in de League Phase van de Champions League. Voor CEO Bob Madou mag dat een ontmoeting met het échte Barça worden. Met andere woorden: voor hem moeten de Catalanen geen B-elftal opstellen.

Madou beweert bij Het Nieuwsblad dat de loting voor hem een 7 op 10 waard is. "Voor de fans is Arsenal en Barcelona thuis fantastisch. Alleen Liverpool was nog hoger geweest." De vlucht naar het verre Kazachstan maakt hij liefst zo vroeg mogelijk, om al te barre weersomstandigheden zo toch te kunnen vermijden. Anders weet je maar nooit.

Madou wil niet te veel rekenen. "Vorig seizoen dachten we ook dat een laatste wedstrijd tegen Manchester City in ons voordeel zou zijn. En ze moesten er nog volle bak voor gaan. En als we hier nu toch zijn, laten we dan maar tegen het echte Barcelona spelen." Voorts valt het op dat er wel wat tegenstanders zijn met een Belgische link.

Lees ook... Geen vergelijking met Bayern meer: Club-voorzitter Bart Verhaeghe spreekt over zijn respect voor Kompany en Yamal

Fijn weerzien met Vincent Kompany

Daar gaat Madou nog dieper op in bij Het Laatste Nieuws. "De link met Charles De Ketelaere is voor ons specialer dan met de anderen. Het wordt voor mij een fijn weerzien met Vincent Kompany, die ik nog ken van bij de voetbalbond, maar voorts wordt het zoals tegen de anderen. We moeten absoluut voor de tussenronde gaan."

Het is moeilijk om na zo'n loting niet onder de indruk te zijn. "De namen van de tegenstanders zijn soms wel héél ronkend", verwijst Madou naar Arsenal en Barcelona. "Het is fijn om die twee clubs thuis te ontvangen, dat spreekt absoluut tot de verbeelding." Benieuwd wat dat geeft met ook het stijgende spelpeil aan Brugse kant.

Club Brugge wil Ordóñez behouden

Gaat er bij Club Brugge nog veel bewegen op transfergebied, inkomend of uitgaand, voor aanvang van de Champions League? "Dat blijft onvoorspelbaar, maar het is niet de bedoeling: we zouden graag met deze kern naar de League Phase gaan. Ook met Ordóñez erbij." 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Bayern München
Joel Ordonez
Vincent Kompany

Meer nieuws

Geen vergelijking met Bayern meer: Club-voorzitter Bart Verhaeghe spreekt over zijn respect voor Kompany en Yamal

Geen vergelijking met Bayern meer: Club-voorzitter Bart Verhaeghe spreekt over zijn respect voor Kompany en Yamal

22:00
2
Thorgan Hazard verdedigt Hasi, maar benadrukt pijnlijke situatie: "In de zetel naar Club Brugge kijken"

Thorgan Hazard verdedigt Hasi, maar benadrukt pijnlijke situatie: "In de zetel naar Club Brugge kijken"

08:00
1
Ook deze JPL-club zal dit weekend officieel in Japanse handen komen

Ook deze JPL-club zal dit weekend officieel in Japanse handen komen

07:40
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/08: Dolberg

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/08: Dolberg

07:20
Kan Anderlecht nog weigeren na Europese uitschakeling? Concrete interesse voor Kasper Dolberg

Kan Anderlecht nog weigeren na Europese uitschakeling? Concrete interesse voor Kasper Dolberg

07:20
5
Vanaken slaakt zucht van opluchting en zegt wat goed is aan urenlange trip naar Almaty: "Niet voor de zevende keer..."

Vanaken slaakt zucht van opluchting en zegt wat goed is aan urenlange trip naar Almaty: "Niet voor de zevende keer..."

20:00
1
Het nieuwe beloofde land? Ook Antwerp (en Anderlecht) vissen in dezelfde vijver waar Club Brugge hengelde

Het nieuwe beloofde land? Ook Antwerp (en Anderlecht) vissen in dezelfde vijver waar Club Brugge hengelde

06:00
3
Manchester City denkt al aan héél emotionele Champions League-avond: "Onze legende Kevin De Bruyne thuis verwelkomen"

Manchester City denkt al aan héél emotionele Champions League-avond: "Onze legende Kevin De Bruyne thuis verwelkomen"

06:30
Snelle rekensom zorgt voor kopzorgen: Club Brugge zal moeten stunten in de Champions League Analyse

Snelle rekensom zorgt voor kopzorgen: Club Brugge zal moeten stunten in de Champions League

20:40
3
"Ja, het is crisis": Besnik Hasi windt er geen doekjes om na blamage in Athene

"Ja, het is crisis": Besnik Hasi windt er geen doekjes om na blamage in Athene

05:30
4
Krijgen we bij Zulte Waregem nog meer "saaie matchen"? Analyse

Krijgen we bij Zulte Waregem nog meer "saaie matchen"?

23:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Balikwisha - Kohon - Lammens - Halhal - Kandouss - Idumbo-Muzambo

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Balikwisha - Kohon - Lammens - Halhal - Kandouss - Idumbo-Muzambo

21:41
Fink hecht weinig belang aan thuisnederlaag tegen Lech Poznan: "Blij dat we Europa League spelen" Reactie

Fink hecht weinig belang aan thuisnederlaag tegen Lech Poznan: "Blij dat we Europa League spelen"

22:49
8
Transfer lijkt er nu helemaal aan te komen: geen spoor van Tolu bij kwalificatie KRC Genk voor Europa League

Transfer lijkt er nu helemaal aan te komen: geen spoor van Tolu bij kwalificatie KRC Genk voor Europa League

23:00
1
Toch vooral blij met Barça en Arsenal: Club Brugge-coach Nicky Hayen onthult vorige ervaring met het Kazachse voetbal

Toch vooral blij met Barça en Arsenal: Club Brugge-coach Nicky Hayen onthult vorige ervaring met het Kazachse voetbal

21:00
1
🎥 "Komaan! Yes!": Union-speler gaat om bijzondere reden helemaal door het dak tijdens de loting van de Champions League

🎥 "Komaan! Yes!": Union-speler gaat om bijzondere reden helemaal door het dak tijdens de loting van de Champions League

22:30
Met het schaamrood op de wangen: exit Anderlecht na nieuwe Europese blamage

Met het schaamrood op de wangen: exit Anderlecht na nieuwe Europese blamage

22:00
KRC Genk in eigen huis onderuit tegen Lech Poznan, maar speelt wel Europa League

KRC Genk in eigen huis onderuit tegen Lech Poznan, maar speelt wel Europa League

21:49
OFFICIEEL: Antwerp rondt transfer Michel-Ange Balikwisha af, smaakmaker trekt naar ploeg die Europese blamage doorslikt

OFFICIEEL: Antwerp rondt transfer Michel-Ange Balikwisha af, smaakmaker trekt naar ploeg die Europese blamage doorslikt

21:41
4
'Stroomversnelling op komst: Beerschot staat op het punt overgenomen te worden en is weldra in Japanse handen'

'Stroomversnelling op komst: Beerschot staat op het punt overgenomen te worden en is weldra in Japanse handen'

21:20
8
Club en Union kennen tegenstanders in Champions League: Barça, Bayern, Arsenal, Inter en Kairat Almaty komen uit de bus

Club en Union kennen tegenstanders in Champions League: Barça, Bayern, Arsenal, Inter en Kairat Almaty komen uit de bus

19:06
44
Hein Vanhaezebrouck pikt er eentje uit bij Club Brugge: "Ik ben fan!"

Hein Vanhaezebrouck pikt er eentje uit bij Club Brugge: "Ik ben fan!"

17:30
2
OFFICIEEL: CPL-leider KV Kortrijk kondigt na perfecte start nog defensieve versterking met ervaring in Ligue 1 aan

OFFICIEEL: CPL-leider KV Kortrijk kondigt na perfecte start nog defensieve versterking met ervaring in Ligue 1 aan

20:20
Waarom Arthur Vermeeren nu al ter discussie staat bij RB Leipzig (en waarom dat snel kan keren)

Waarom Arthur Vermeeren nu al ter discussie staat bij RB Leipzig (en waarom dat snel kan keren)

19:00
2
Alderweireld onder de indruk: "Heel Europa kijkt nu naar Club Brugge"

Alderweireld onder de indruk: "Heel Europa kijkt nu naar Club Brugge"

17:00
1
Na het Rangers-debacle: vader Nicolas Raskin haalt keihard uit en verwijst naar... Standard

Na het Rangers-debacle: vader Nicolas Raskin haalt keihard uit en verwijst naar... Standard

18:00
7
Als we statistiek Gert Verheyen mogen geloven, is er slecht nieuws voor OH Leuven, Westerlo, Charleroi en Dender

Als we statistiek Gert Verheyen mogen geloven, is er slecht nieuws voor OH Leuven, Westerlo, Charleroi en Dender

19:40
2
Benito Raman onthult na contractverlenging bij KV Mechelen waarom 'zotte speler' als hij zo goed bij de club past

Benito Raman onthult na contractverlenging bij KV Mechelen waarom 'zotte speler' als hij zo goed bij de club past

18:40
Bob Madou verwacht rustig einde van transfermercato: "Het liefst van al met de huidige kern de Champions League in"

Bob Madou verwacht rustig einde van transfermercato: "Het liefst van al met de huidige kern de Champions League in"

11:20
1
Grote onrust bij RWDM Brussels: club jaagt eigen supporters nog meer de kast op

Grote onrust bij RWDM Brussels: club jaagt eigen supporters nog meer de kast op

18:20
2
Is hij nu helemaal vertrokken? Tresoldi verklaart zijn moeilijke eerste weken bij Club Brugge Reactie

Is hij nu helemaal vertrokken? Tresoldi verklaart zijn moeilijke eerste weken bij Club Brugge

14:15
4
Drama bij AC Milan: zware blessure voor Ardon Jashari en maanden out

Drama bij AC Milan: zware blessure voor Ardon Jashari en maanden out

16:00
16
Na nieuw debacle en wanprestatie Onana... Fans (en ook media) Manchester United schreeuwen om Lammens

Na nieuw debacle en wanprestatie Onana... Fans (en ook media) Manchester United schreeuwen om Lammens

16:30
9
Ai Besnik Hasi... Match van vanavond wordt cruciaal, Portugese topclub wil revelatie oppikken

Ai Besnik Hasi... Match van vanavond wordt cruciaal, Portugese topclub wil revelatie oppikken

16:15
1
Weeral een schot in de blauw-zwarte roos: goudhaantje voelt zich al thuis bij Club Brugge

Weeral een schot in de blauw-zwarte roos: goudhaantje voelt zich al thuis bij Club Brugge

13:00
5
20-jarige Belg maakt toptransfer naar Monaco: medische testen vandaag

20-jarige Belg maakt toptransfer naar Monaco: medische testen vandaag

14:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 2
Hamburger SV Hamburger SV 20:30 FC St. Pauli FC St. Pauli
Werder Bremen Werder Bremen 30/08 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 30/08 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
RB Leipzig RB Leipzig 30/08 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 30/08 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
FC Augsburg FC Augsburg 30/08 Bayern München Bayern München
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 31/08 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 31/08 Union Berlin Union Berlin
1. FC Köln 1. FC Köln 31/08 Freiburg Freiburg

Nieuwste reacties

YoniVL YoniVL over Het nieuwe beloofde land? Ook Antwerp (en Anderlecht) vissen in dezelfde vijver waar Club Brugge hengelde Canard-i Canard-i over Kan Anderlecht nog weigeren na Europese uitschakeling? Concrete interesse voor Kasper Dolberg Swakke25 Swakke25 over Ook deze JPL-club zal dit weekend officieel in Japanse handen komen TRIKKE TRIKKE over Thorgan Hazard verdedigt Hasi, maar benadrukt pijnlijke situatie: "In de zetel naar Club Brugge kijken" trivece trivece over 'Stroomversnelling op komst: Beerschot staat op het punt overgenomen te worden en is weldra in Japanse handen' --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over Fink hecht weinig belang aan thuisnederlaag tegen Lech Poznan: "Blij dat we Europa League spelen" Atletico1988 Atletico1988 over "Ja, het is crisis": Besnik Hasi windt er geen doekjes om na blamage in Athene Obiku Obiku over AEK Athene - Anderlecht: 2-0 Wesl Wesl over Drama bij AC Milan: zware blessure voor Ardon Jashari en maanden out My-T Vekkie My-T Vekkie over Snelle rekensom zorgt voor kopzorgen: Club Brugge zal moeten stunten in de Champions League Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved