KV Mechelen komt met update: excuses van Praet, goed nieuws over Raman en perceptie rond aanwinst uit de wereld geholpen

KV Mechelen heeft een update gedeeld met de buitenwereld over de blessures. Benito Raman lijkt helemaal klaar voor het bezoek van La Louvière, maar Mechelen zit inmiddels wel met enkele ongelukkige en zware blessures opgescheept.

Op zich verandert er weinig in vergelijking met de wedstrijd op de Bosuil, maar dat betekent wel dat de Mechelse ziekenboeg aardig vol zit. Kiki Vanrafelghem (adductoren), Tommy St. Jago (teen), José Marsa (scheurtje ligament), Amine Ouahabi (gescheurde kruisband), Halil Ozdemir (schouder) en Maxim Kireev (buikspieren) zijn niet inzetbaar.

Over de pas aangetrokken Kireev wil coach Fred Vanderbiest nog een verkeerd beeld uit de wereld helpen. Online lees je wel eens dat hij naar KVM kwam om de langdurige afwezigheid van Vanrafelghem op te vangen. "Dat heeft niets met de blessure van Kiki te maken. Die transfer zat sowieso al langer in de pijplijn en is er mee gekomen door het vertrek van Storm en Dahl."

Raman heeft aan alle trainingen meegedaan

Dat is dan duidelijk. Gelukkig voor Mechelen is er ook goed nieuws. Vorig weekend moest Benito Raman nog op de bank starten omdat hij niet topfit was. "Met de fysieke paraatheid van Benito zit het goed. Hij heeft alle trainingen mee kunnen doen." Dat vergroot alvast de speelkansen van de man die pas nog zijn contract verlengde.

Op wie Vanderbiest ook kan rekenen, is Kerim Mrabti. Nochtans werd de Zweed vorige zondag ongelukkig maar zwaar toegetakeld door Dennis Praet. "Ik kan spelen, er is geen enkel probleem", meldt Mrabti. "Het was een slechte tackle en een rode kaart, maar ik voel me goed. Praet heeft zich na de fase geëxcuseerd en stond mij ook nog op te wachten toen ik van het veld ging om zich nog eens te verontschuldigen."

KV Mechelen moet zaterdag het spel maken

Alles bijgelegd dus. KV Mechelen richt zich nu op de opdracht tegen La Louvière en zal voor het eerst dit seizoen echt het spel moeten maken. Vanderbiest verwacht zich aan een fysiek sterke tegenstander in een laag blok. De trainer wil naast kwaliteit aan de bal veel beweging en runs zien bij zijn eigen team. Mrabti roept zijn ploegmaats op om te spelen alsof het hun laatste match is: dat wordt de mindset bij KV.